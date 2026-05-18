Cubadisco 2026 trae varias actividades para este lunes 

La Habana, 18 may (ACN) La Feria Internacional de Música Cubadisco 2026 trae para su tercer día una variedad de actividades que se realizarán en la sede principal del evento, El Pabellón Cuba, con el objetivo de continuar presentando lo mejor de la música cubana de estos tiempos.

A las 10:00 a.m. comenzará la presentación de las nuevas producciones discográficas en el espacio de La Pérgola; le seguirá la velada Rincón del bolero, esta vez a la 1:00 p.m. con Aly Ríos en el escenario de La Brújula, donde más tarde subirá el Conjunto Roberto Faz; y a las 2:00 p.m. se proyectará el documental sueco-británico —ganador de un Óscar en 2012—, Buscando a Sugar Man, del director Malik Bendjelloul.

Una hora más tarde, La Pérgola retomará las funciones con la presentación del pianista, productor y director musical Emilio Vega, junto a la orquesta Paso al Frente, seguidos por Eduardo Sandoval y su Orquesta, quienes cerrarán la jornada en el Escenario Central de la institución anfitriona, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz.

Más allá de las propuestas musicales, el Pabellón Cuba será un espacio para compartir en familia y disfrutar de las ofertas gastronómicas y la interacción con diferentes emprendimientos locales que acuden a formar parte del mayor evento musical de la isla, que este año dedica sus principales actividades al Son.