Mujeres empoderadas marcan el rumbo de sus provincias en el surco

Cienfuegos, 18 may (ACN) Los reconocimientos entregados este domingo, en el acto central por el Día del Campesino, fueron recibidos solo por manos femeninas, y ello demuestra que quienes dirigen la Asociación Nacional de agricultores Pequeños (ANAP) en las provincias de Matanzas, Sancti Spiritus y Cienfuegos son mujeres empoderadas, que marcan el rumbo de miles de cooperativistas en el surco.

La emulación por el 65 aniversario de la constitución de la ANAP deja saldos favorables: la condición de Destacada recayó en los territorios matanceros y espirituanos , mientras Cienfuegos mereció la de Vanguardia Nacional.

Jazmín Álvarez Jiménez, presidenta de la ANAP en el territorio cienfueguero, sede del homenaje al 17 de Mayo, atesora la experiencia de la labor estable en el sector campesino y de haber transitado por diferentes esferas de la organización.

Con 101 cooperativas y más de 20 mil asociados bajo su mando, la dirigente anapista encamina la producción de vianda granos, hortalizas y frutales, además del apoyo a instituciones de salud, entre otros.

Midalis Monzón Álvarez, presidenta de esa organización en Matanzas, prefiere mirar hacia el horizonte para comprobar cuánto trabajo hace falta para avanzar

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias expresó: “Son grandes los retos que tenemos y mucha faena por delante en estos tiempos tan difíciles, pero no podemos claudicar”.

Monzón Álvarez dirige a 26 mil 902 campesinos y 150 cooperativas, por eso considera que deben seguir creciendo en ese entorno rural netamente masculino, donde solo el 22 por ciento de la fuerza agrícola son féminas.

Por su parte, Eidy Díaz Fernández, máxima dirigente anapista en tierra espirituana, indicó que la ANAP tiene su historia con las mujeres “porque estamos hablando de una organización con arraigo campesino de hombre, muy fuerte, pero a través de la estrategia de género desarrollada le ha dado el empoderamiento también a la mujer.

“Nosotras desempeñamos esta actividad de manera revolucionaria, porque en estos momentos difíciles constantemente buscamos alternativas para bordear los obstáculos, pero siempre como una mujer cubana, con el corazón, con el sentimiento, de darle amor, cariño y atender a las personas que hoy en el sector están también muy necesitadas de los recursos”.

Ese territorio eminentemente agrícola, cuenta con 29 mil 450 asociados, en casi 200 cooperativas, del cual el 25 por ciento integra la fuerza laboral femenina.

Aunque la presidenta anapista no se ve conforme, ella valora que cuando comenzó la estrategia de género en la provincia solo contaban con un 12 por ciento de campesinas.

Díaz Fernández aseguró que “hoy con la suerte de un crecimiento paulatino, ya muchas son dueñas de sus tierras, las trabajan y son estimuladas por los resultados en la actividad agrícola”.