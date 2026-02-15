Más acciones culturales pese a situación energética en Cienfuegos (+Fotos)

Cuenfuegos, 15 feb (ACN) A pesar de la situación energética compleja, la provincia de Cienfuegos mantuvo, durante la semana que concluye, múltiples acciones culturales en aras de llevar un mensaje de amor y paz a las comunidades.

Entre las actividades más relevantes resaltan la celebración del aniversario 136 del teatro Tomás Terry, emblemática institución que se empodera como una de las más importante de la provincia y del país, además de su proyección internacional, al acoger el Festival del Monólogo Latinoamericano.

El enclave mantendrá un programa artístico en su sala Ateneo, la cual posee mayor iluminación natural que la sala Principal, a fin de dar continuidad a sus propósitos de divertir y entretener a los cienfuegueros.

Con una tradición centenaria de presentar a artistas de gran arraigo y obras de atracción popular, el Terry celebró su fiesta de cumpleaños este 12 de febrero con la compañía teatral suizo belga Andrayas.

Otros festejos importantes durante los últimos siete días estuvieron enmarcados en la jornada de la cultura del municipio de Palmira, que cumplió 184 años de fundado.

La ocasión propició la declaratoria de patrimonio local a las tres sociedades religiosas más importantes: Santa Barbara, San Roque y del Cristo, así como a dos casas templos, mientras celebraron un siglo de décimas dedicado a Panchito Díaz, poeta y compositor del punto cubano.

También los jóvenes de la Brigada de Instructores de Arte José Martí tuvieron su certamen Escaramujo en la casa de la cultura Benjamin Duarte

Y como en todo el país las familias cienfuegueras acogieron este 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad, con feria de sábado en la Calzada de Dolores, y brindis y música para elevar esos sentimientos tan necesarios en los tiempos que corren.