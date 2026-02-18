Los Adversarios otro fin de semana en el Centro Abdala del Teatro Martí

La Habana 18 feb (ACN) Los adversarios es el título de la pieza que Nave Oficio de Isla Comunidad Creativa presentará un fin de semana más en Centro Cultural Abdala del Teatro Martí —sábado y el domingo a las 5:00 p.m.— basada en textos del dramaturgo mexicano Antonio Toledo y bajo la dirección de Pepe García.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, García comentó que es la primera vez que trabaja con Andrea Doimeadios —coprotagonista junto al también joven Ernesto Pazos—, y, aunque ya con el protagonista masculino ha hecho puestas anteriores —Partagas, en 2021, y Blanco, en 2024—, constituye una novedad el hecho de hacer un montaje con únicamente dos actores.

Un teatro un poco más íntimo, más de sala, y aun así, conectado con las estéticas que normalmente maneja el director como parte de la Comunidad Creativa a la que tributa su quehacer, Nave Oficio de Isla, añadió.

De manera particular, dijo, en Los adversarios esas maneras de hacer son puestas en otra función más adecuada al espacio del que disponen: la teatralidad develada; o lo que viene a ser lo mismo, un teatro donde no hay cortes ni momentos en que se vea al actor irse a camerino.

Todo lo contrario, recalcó; técnicamente todo va pasando ante los ojos del espectador; incluso la transición hacia lo que es real y hacia lo que es ficción; y eso es lo que quise usar en este tipo de montaje, que aunque va por otros códigos, esa era mi idea, explicó García.

Adentrarse en un tema como el de las relaciones de pareja permite, por su parte, contar una historia específica: dos actores están montando una obra que trata justamente sobre dos actores que montan una obra sobre una pareja; y, a partir de ahí, se les va dando la posibilidad de empezar a dudar, no solamente desde lo técnico, sino también desde un punto de vista de reflexión filosófica o psicológica, si se quiere, abundó.

¿Lo que pensamos es la realidad? ¿Las relaciones de pareja son alguna especie de puesta en escena? Con esos cuestionamientos la obra juega a tener una atmósfera media indefinida, aprovechando esa dinámica real/irreal entre el deseo, el gusto y la pareja, llevada a un acto de teatro que juega a representar la realidad en dualidad con la ficción, aclaró.

Los adversarios es un ejercicio teatral, y a la vez ópera prima de Toledo, joven narrador que también ha hecho algunas cosas para cine, aunque se desempeña fundamentalmente como novelista; y en este caso, sostuvo el director, utiliza herencias de estéticas teatrales como el drama psicológico, el teatro realista, el teatro naturalista; además de recursos que recuerdan a Luigi Pirandello (1867-1936) o a Bertolt Bretch (1898-1956) en lo referente a lo que se conoce como "teatro dentro del teatro" o metateatralidad.

Dicho de otra manera, salir a un espacio alternativo —reto para los actores—, recrear una experiencia donde los espectadores no estuvieran desde la posición tradicional del teatro, de manera frontal —la cuarta pared—, sino que ellos mismos habitaran el espacio de los personajes, que se sintieran como una especie de voyeurs o intrusos dentro del apartamento donde estos personajes actores están ensayando la obra que supuestamente van a representar y donde también están exorcizando sus problemas como pareja.

García confesó que ahí estuvo el mayor reto: cómo mantener esa dosis de naturalidad sin que se perdiera el hecho de que es un espectáculo teatral, ni la presencia escénica precisa, con la conciencia de que estás observado muy de cerca por el público; por ahí es por donde van los tiros fundamentalmente, concluyó el director.

Nave Oficio de Isla mantiene así su compromiso con sus seguidores, en medio de una circunstancia energética muy compleja; y lo demuestra una cartelera que mantiene las funciones de Miguel Will los días 21 y 22 de febrero, a las 4:00 p.m., en los Antiguos Almacenes de San José de la Avenida del Puerto.

Quienes deseen acudir al Centro Cultural Abdala del Teatro Martí este fin de semana —Zulueta, entre Dragones y Teniente Rey, Habana Vieja—, deben recordar que las entradas se comercializan en taquilla una hora antes del espectáculo.