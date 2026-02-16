Llaman a los artistas e intelectuales del mundo a movilizarse por Cuba

La Habana, 16 feb (ACN) La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) dio a conocer este lunes un llamamiento a los artistas e intelectuales del mundo a movilizarse en defensa de la causa cubana, texto que, por su importancia, reproducimos íntegramente:

"Cuba ha luchado durante siglos, primero por conquistar su independencia y luego por defenderla a ultranza. Tamaña resistencia ante el imperio más poderoso y depredador de la historia humana, ha sido a fuerza del alto sacrificio de su pueblo. La resistencia consciente de quienes vivimos en el archipiélago, se debe a convicciones y razones aprendidas hace mucho tiempo.

"José Martí, el gran poeta y patriota, definió en 1894 nuestro noble destino: “En el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república imperial”.

"La mayor riqueza de Cuba está en su gente. No poseemos reservas petroleras ni otros recursos naturales altamente codiciados, pero hemos desarrollado un capital humano capaz de moldear la resiliencia desde la creatividad y el conocimiento.

"Cuba no fomenta el terrorismo aunque hemos sido víctimas de él. Amamos la paz indisolublemente anudada a nuestra independencia. Siempre hemos deseado edificar una sociedad justa y solidaria. Eliminamos el analfabetismo y redujimos la mortalidad infantil y la materna a niveles similares a los del primer mundo. Enviamos a otras naciones médicos y maestros cuando otros sólo lanzan bombas. Creamos vacunas que se distribuyen gratuitamente. Fomentamos el deporte como derecho del pueblo y somos el país hispanohablante que ha conquistado el mayor número de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos.

"Contamos con un amplio sistema gratuito de escuelas de arte, donde se han formado bailarines, actores, pintores, cineastas, músicos… muchos de origen humilde; quienes han generado un movimiento artístico poderoso, reconocido internacionalmente.

"Desde el triunfo revolucionario de 1959, aspiramos a lograr el más elevado nivel cultural para nuestro pueblo. Fidel nos probó que se podía eliminar el analfabetismo y que debíamos luchar por erradicar, con un entramado de leyes y activa vigilancia, el racismo y la discriminación en todas sus manifestaciones. Avanzamos en la integración y defensa de los derechos de nuestras mujeres, que ya son parlamentarias, directivas, profesionales en igualdad de condiciones que los hombres.

"Aprobamos un avanzado Código de las familias que protege el amor en sus diversas maneras de existir.

"A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos desde 1962, recrudecido de manera sucesiva, hasta la asfixia implementada por el actual gobierno estadounidense, no renunciamos a nuestros sueños de prosperidad, justicia y paz.

"La resistencia nos cuesta e impone grandes sacrificios a nuestra gente cada día y supone enfrentar con estoicismo la crueldad de las medidas extraterritoriales del gobierno estadounidense.

"El imperio dice que Cuba representa una amenaza para su seguridad nacional, lo cual resulta ridículo e inverosímil. Ha decretado un bloqueo petrolero, con la consecuente parálisis de hospitales, escuelas, industrias, el transporte. Intentan privar a nuestros médicos de salvar vidas; tratan de paralizar nuestro sistema de enseñanza gratuito y universal, de sumirnos en la hambruna, en la falta de energía para garantizar el acceso al agua potable, a la cocción de los alimentos; en fin, se proponen apagar de modo lento y cruento a un país.

"Cuba resiste y resistirá esta agresión inhumana, pero cuenta con la solidaridad activa de todos los hombres y mujeres honestos, humanistas y de buena voluntad del mundo. Se trata de impedir un acto genocida y salvar a un pueblo heroico cuyo único “delito y amenaza” ha sido defender su soberanía.

"Cuba nunca ha agredido a nación alguna. Cuba ejerce la solidaridad internacional aún en condiciones de bloqueo extremo. Estar con Cuba hoy es defender la paz y el derecho de todos los pueblos, por pequeños que sean, al ejercicio pleno de su soberanía.

"La UNEAC, llama a todos los intelectuales y creadores del mundo a movilizarse en defensa de la causa cubana; como lo definió Martí en 1895, al escribir sobre nuestro deber en América: “Quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos”.

Firmantes hasta el momento de la publicación de este llamamiento:

1. Miguel Barnet Lanza, escritor, poeta y etnólogo; presidente de Honor de la UNEAC Premio Nacional de Literatura y de Patrimonio

2. Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNEAC

3. Nancy Morejón, escritora y poeta Premio Nacional de Literatura

4. Lesbia Vent Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas, vicepresidenta de la UNEAC

5. Abel Prieto Jiménez, escritor, presidente de Casa de las Américas

6. Pedro Pablo Rodríguez, investigador, Historiador, Premio Nacional de Ciencias Sociales

7. Virgilio López Lemus, escritor, poeta, Premio Nacional de Literatura

8. Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura

9. Francisca López Civeira, investigadora, Premio Nacional de Ciencias Sociales

10. Rafael Acosta de Arriba, escritor, Premio Nacional de investigación cultural

11. René Fernández, Premio Nacional de Teatro

12. Miriam Muñoz, Premio Nacional de Teatro

13. Zenen Calero, Premio Nacional de Teatro

14. Viengsay Valdés, Premio Nacional de Danza, directora del Ballet Nacional de Cuba

15. José Oriol, Premio Nacional de Cultura Comunitaria

16. José Menendez Sigarroa (Pepe Menendez), diseñador, Premio Nacional de Diseño

17. José Villa Soberón, escultor, Premio Nacional de Artes Plásticas

18. Eduardo Roca "Choco", Premio Nacional de Artes Plásticas

19. Margarita Ruiz, investigadora, Premio Nacional de Patrimonio Cultural

20. Flora Fong, Premio Nacional de Artes Plásticas

21. Arístides Hernández "ARES", humorista gráfico, caricaturista, Premio Nacional de Humorismo

22. Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro Directora de teatro Macuba

23. Juan Piñera Infante, compositor, Premio Nacional de Radio y de Enseñanza Artística

24. Digna Guerra, Directora coral, Premio Nacional de Música

25. Josefa Bracero Torres, radialista, Premio Nacional de Radio

26. Ramón Espigull, radialista, Premio Nacional de Radio

27. Eslinda Núñez, actriz, Premio Nacional de Cine

28. Roberto Ferguson, director audiovisual, Premio Nacional de Televisión

29. José Ramón Artigas, director audiovisual, Premio Nacional de Televisión

30. José Loyola, músico, Premio Nacional de Enseñanza Artística

31. Roberto Valera, músico, Premio Nacional de Música

32. Guido López-Gavilán, compositor, pedagogo, director de orquesta y Premio Nacional de Música

33. Raúl Rodríguez, radialista, Premio Nacional de Radio

34. Alex Pausides, Premio Nacional de Edición

35. Miguel Iglesias, director de Danza Contemporánea de Cuba, Premio Nacional de Danza.

36. Santiago Alfonso, coreógrafo, Premio Nacional de Danza.

37. Rubén Darío Salazar, actor, director de Teatro Las Estaciones, Premio Nacional de Teatro

38. Marta Bonet de la Cruz, Musicóloga, Presidenta de la UNEAC

39. Magda Resik Aguirre, periodista, Vicepresidenta Primera de la UNEAC

40. Yuris Nórido Ruiz Cabrera, periodista, Vicepresidente de la UNEAC

41. Alberto Marrero, escritor, poeta

42. Ernesto Limia Díaz, historiador, investigador

43. Abel Enrique González Santamaría, historiador, investigador

44. Vivían Martínez Tabares, directora del Departamento de Teatro de Casa de las Américas

45. Isabel Cristina López Hamze, profesora de la Universidad de las Artes ISA

46. Olga Teresa Pérez Berra, teatróloga

47. Juan Alberto Ante, director de Alas Teatro Vicepresidente primero de la UNEAC en Granma

48. Adis Nubia, actriz de Teatro Andante

49. Julio César Ramírez, director de Teatro D Dos

50. Lourdes Cajigal, directora Compañía Así Somos

51. Vladimir Peraza, crítico e investigador

52. Octavio Fraga, periodista y ensayista

53. Graciela Chailloux, escritora y profesora de la Universidad de La Habana

54. Kenia Rodríguez, representante de ASSITEJ Cuba

55. Dennis Ramos, actor y profesor de la Escuela Nacional de Teatro Corina Mestre

56. Ernesto Planas, actor, mimo y profesor de la Universidad de las Artes ISA

57. Leivan García, bailarín y coreógrafo, director del Conjunto Folclórico Nacional

58. Nereida López, directora del Teatro Nacional

59. Marvis Yaquis, diseñador y director del Consejo Nacional de Artes Escénicas

60. Miguel Cañellas, director del Teatro Tomás Terry

61. Jorge Mederos, director del Centro de Teatro de La Habana

62. Mercedes Borges, profesora de la universidad de las Artes ISA y directora del portal Cuba escena

63. José Omar Arteaga, profesor de la Universidad de las Artes ISA y editor del portal Cuba escena

64. Eduardo Valdés Rivero, director artístico

65. Valia Valdés, actriz y periodista

66. Elvia Pérez, narradora oral, directora de Puente de palabras

67. Maribel López, actriz del Teatro Guiñol Guantanamo

68. Jorge Brooks, gestor e investigador

69. Uri Rodríguez, actor y director de Teatro La Barça Presidente de la UNEAC en Guantánamo

70. Migdalia Tamayo, crítica e investigadora de arte Vicepresidenta primera de la UNEAC en Guantánamo

71. Jesús Lozada, médico y escritor

72. Juan González Fiffe, director de Teatro Andante y Premio Maestro de Juventudes

73. Raquel González, actriz y directora de televisión

74. María del Carmen Mena, profesora de la Universidad de las Artes ISA

75. Yuliet Montes, actriz de Teatro de la Utopía, profesora de la Universidad de las Artes ISA

76. Jaime Gómez Triana, investigador y escritor, vice presidente de Casa de las Américas Profesor de la Universidad de las Artes ISA

77. Reinaldo León, director de Teatro de la Utopía, profesor de la Universidad de las Artes ISA

78. Luis Enrique Amador Quiñones, actor y Rector de la Universidad de las Artes ISA

79. Marilyn Garbey, investigadora y escritora, presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNEAC

80. Roxana Pineda, actriz y directora de Teatro La Rosa

81. Norma Gálvez, directora de la editorial Envivo y profesora de la Universidad de las Artes ISA

82. José Omar Torres Lopez, pintor y grabador

83. Diana Balboa, pintora y grabadora

84. Humberto Mayol Viton, fotógrafo

85. Ever Fonseca, pintor

86. Liliam Chacón, decana de la Facultad de Arte Danzario del ISA

87. Raúl Torres, trovador

88. Mabel Castillo, Musicóloga, presidenta de la Asociación de músicos de la UNEAC

89. Lourdes de los Santos, documentalista, Presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNEAC

90. Manuel Herrera, cineasta

91. Orieta Cordeiro, radialista

92. Sahily Tabares, escritora

93. Jorge Alonso Padilla, realizador de Televisión

94. Irene Borges, directora de Espacio Teatral Aldaba

95. Victor Fowler, escritor

96. Rosa Miriam Elizalde, periodista y escritora

97. Omar González, periodista y escritor

98. Regina Balaguer, directora del Ballet de Camagüey y vicepresidenta primera de la UNEAC en Camagüey

99. Armando Pérez Padrón, realizador audiovisual y escritor, presidente de la UNEAC en Camagüey

100. José Manuel Espino, escritor, poeta, presidente de la UNEAC en Matanzas

101. Yasel Toledo Garnache, periodista, presidente de la Asociación Hermanos Saiz

102. Janette Brossard, artista plástica y presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de la UNEAC

103. Ricardo Riverón Rojas, escritor, presidente de la UNEAC en Villa Clara

104. Carlos Figueroa, radialista, presidente de la UNEAC en Sancti Spiritus

105. Gerardo Houdayer, radialista, presidente de la UNEAC en Santiago de Cuba

106. Claustro de profesores de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso

107. Dani Miguel Hernández Acosta, Director primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba

108. María Mercedes García Vega Vice Directora del Ballet Nacional de Cuba

109. Enrique Ubieta, investigador, escritor

110. Ana Irma Pérez Pereyó, músico, vicepresidenta de la Asociación Hermanos Saiz

111. Santa Massiel Rueda, trovadora, vicepresidenta de la Asociación Hermanos Saiz

112. Nelson Valdés Viera, trovador

113. Marcos David Fernández (El Kikiri de Cisneros), repentista

114. Dazra Novak, escritora, Presidenta de la Asociación de Escritores de la UNEAC

115. Karel Leyva, poeta

116. Marta Campos, trovadora, Vicepresidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC

117. Orlando Valle "Maraca", Flautista y Vicepresidente Primero de la Asociación de Músicos de la UNEAC

118. Sándor González Vilar, artista visual

119. Lázaro Dagoberto González, violinista, pedagogo, compositor y director de orquesta.

120. Beatriz Corona Rodríguez, compositora y directora de coral.