Jornada de la Canción Política, un evento que no envejece

Guantánamo, 2 ago (ACN) Por estos días, guitarra en mano, trovadores cubanos se reúnen en una nueva cita de la Jornada de la Canción Política en esta ciudad evento que, a 49 años de su fundación, se mantiene vivo en la preservación de lo mejor de la tradición trovadoresca de Cuba.

Así manifestó a la Agencia Cubana de Noticias Dairon Martínez Tejeda, presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la provincia, quien se refirió a la importancia de la cita en la defensa de una cultura que no envejece y continúa como pilar de la identidad nacional, incluso en medio de las adversidades que atraviesa el país.

La Jornada surgió en 1975 por iniciativa del guantanamero Lorenzo Cisneros (Topete) y otros jóvenes de la entonces Brigada Hermanos Saíz; nació como homenaje a la Revolución y a los mártires locales, y a lo largo de los años se convirtió en el evento más veterano de la AHS y único de su tipo.

Por sus escenarios desfilaron figuras como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Eduardo Sosa, el guantanamero Josué Oliva, junto a otros artistas que respaldan la defensa de la trova, dijo.

Hoy, pese a las dificultades, la cita aún atrae a trovadores de toda la Isla, con la participación de representantes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Centro Nacional de Música Popular y el Instituto Cubano de la Música.

Su presencia demuestra que hay voluntad de mantener el encuentro y que existe la intención de defender la cultura y la Patria, expresó Martínez Tejeda.

Definió la Jornada como un ejercicio intelectual de pensamiento principalmente en la promoción de la canción de autor, una "dolencia" que desafía las creaciones.

En el país se promueve mucha canción, tanto en videoclips como en conciertos y programas en vivo, pero lamentablemente no toda es de autor; no están bien pensadas, no son inteligentes ni comprometidas con su realidad social, criticó.

Aclaró que no se refiere solo a música patriótica, sino a obras que reflejen la cotidianidad cubana y fomenten valores; "y esta Jornada aún apuesta por ese compromiso", añadió.

Por eso la cita actúa como filtro: solo llega al público lo más curado en materia de creación musical, aquello que educa el oído y la conciencia, principalmente en las nuevas generaciones que participan en el único espacio que promueve la canción comprometida desde la AHS, hecha por y para los jóvenes, subrayó.

Es por ello que es necesario que les mostremos legados como el de Martha Valdés, con unos versos maravillosos y forma de componer única; y Eduardo Sosa, quien apostó por una canción que abogaba por la tierra, la defensa del oriente del país, de los valores autóctonos de su provincia.

Temas como A mí me gusta, compay representa a generaciones que, no obstante las adversidades, siguen enamoradas de su Patria, señaló y enfatizó que combinadas con otras manifestaciones artísticas como el teatro y las artes visuales, que promueven este año, pueden hacer más atractiva las propuestas para los jóvenes.

La Jornada de la Canción Política es uno de los pocos festivales de canción de autor y política que ha perdurado en el mundo, y con cinco décadas se reinventa sin perder su esencia; por ello merece sostenerse en el tiempo, especialmente como referente internacional, concluyó.