Inauguran exposición Toda la gloria del mundo dedicada a Fidel

La Habana, 11 ago (ACN) "Toda la gloria del mundo", así se titula la exposición fotográfica de Alex Castro Soto del Valle que fue inaugurada hoy, en el Memorial José Martí de la capital, dedicada al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

A la apertura de la muestra asistieron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, así como representantes del CCPCC y otras personalidades.

El artista agradeció a todas las personas e instituciones que participaron en la conformación de la exposición, muestra del calado del ejemplo de su padre en la nación cubana.

Apuntó que más que una recopilación de instantáneas propone un momento de meditación para pensar más allá de las facetas del líder y adentrarse en una visión más íntima y humana.

Con esas fotografías, expresó, más que una forma de realización artística recae el compromiso de mostrar imágenes que son parte de la historia más reciente del país.

Elier Ramírez Cañedo, subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, señaló en las palabras inaugurales que se trata de 50 fotografias de Alex Castro, quien ofrece un privilegio único, la mirada íntima del hijo, esa perspectiva filial que acerca la cámara no solo al hombre, sino que revela lo humano detrás del ícono universal.

Insistió que la gloria que anuncia el título no está en una calle, una estatua o un monumento, está en la sencillez de un gesto auténtico, en el cumplimiento del deber sencilla y naturalmente, en la tenacidad de la lucha, en la humanidad compartida, la exposición captura la verdad profunda de Fidel su rechazo a la gloria personal y su identificación con la gloria colectiva del pueblo y el valor de las ideas.

Que esta exposición nos inspire a buscar como él, toda la gloria del mundo -esa que cabe en un grano de maíz-, en la entrega a los demás, en la lealtad a las ideas y en la convicción de que un futuro mejor es posible, concluyó.

Con este alto en el camino inicia oficialmente el programa de actividades en saludo al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, a cumplirse en el próximo año.

La muestra estará ubicada en la sala expositiva del Memorial José Martí hasta el próximo mes de octubre.