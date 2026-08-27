Inaugurada Feria Internacional del Libro en Cienfuegos

Cienfuegos, 27 ago (ACN) La edición XXXIV de la Feria Internacional del Libro de Cienfuegos fue inaugurada hoy en esta ciudad, en homenaje al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y a la Federación de Rusia como país invitado de honor.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en este territorio, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora, presidieron la apertura del evento literario más importante del año.

En Cienfuegos, la fiesta literaria está dedicada a Magaly Ojeda Pozo, quien cuenta con una sólida labor dentro de las letras cubanas, en especial con obras para niños y para el público general, entre estas, Por el filo de la moneda, Pájaros fugaces, Detener el tiempo, Crónicas privadas, Desnuda y Agradecida.

Ian Rodríguez, poeta y escritor cienfueguero, dio lectura a las palabras de esta escritora, natural del municipio de Cumanayagua, que expresó en su mensaje: “La literatura rusa profunda y universal ha dejado una huella imperecedera en la cultura y en la formación de generaciones de lectores.

“Autores como León Tolstói, Fiodor Dostoievki, Antón Chéjov y Máximo Gorki, entre otros, continúan convocándonos a reflexionar sobre la justicia, la dignidad humana, el amor, la gloria y los grandes desafíos de la vida, y permiten acercarnos a esas obras y celebrar el poder de la lectura como camino de crecimiento espiritual."

Una programación ajustada a los tiempos actuales se desarrollará a partir de este viernes 28 y hasta el 30 de agosto, en áreas del Bulevar de Cienfuegos, la librería Ateneo Dionisio San Román, la biblioteca Roberto García Valdés y otros espacios asociados a la cultura sureña.

Iniciativas para interactuar con la población como el proyecto Pedales de Papel acercarán los libros y la lectura a los cienfuegueros durante esta feria que reconoce a la periodista Marilyn Bobes y al profesor José Bell Lara.