II Bienal Internacional de Humor Político reunirá 118 artistas en Cuba

La Habana, 8 jun (ACN) La II Bienal Internacional de Humor Político se celebrará del 9 al 14 de junio en esta capital y en San Antonio de los Baños, con la participación de 118 artistas de 38 países y un total de 359 obras, informó el Comité Organizador.

La muestra central, instalada en la Galería 23 y 12, reúne 61 piezas seleccionadas de cinco continentes, con énfasis en el impacto de la globalización y el colonialismo cultural en las industrias culturales hegemónicas.

China, Brasil, Cuba, Rusia y Turquía figuran entre los países más representados, con 23, 11, 10, ocho y siete artistas respectivamente, según datos del Comité Organizador.

El jurado estará presidido por Adán Iglesias Toledo, director de la publicación humorística DEDETE, acompañado por Ismael Lema, director de la Editora Palante, la estadounidense Liza Donnelly, el belga Luc Descheemaeker y el mexicano Víctor Vélez “Chubasco”.

Las sedes incluirán instituciones culturales como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), el Pabellón Cuba, el Centro Experimental de Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez, el Museo del Humor en San Antonio de los Baños y la Galería Arte y Espacio.

El evento se consolida como espacio de reflexión y creación en torno al humor político como herramienta de descolonización cultural, con actividades teóricas y artísticas que complementaron las exposiciones.

Según informó el Comité Organizador, el evento cuenta con el siguiente programa:

El martes 9 de junio, la Galería 23 y 12 del acogerá la Inauguración y Premiación de la exposición colectiva Muestra central del evento a las 3:00 p.m.

La jornada del miércoles 10, en la Unión Nacional de Periodistas de Cuba (Upec), incluirá a las 11:00 a.m. el panel teórico "Retos actuales del humor como herramienta de la comunicación social", seguido de la apertura de la exposición "El humor como conciencia crítica", dedicada a Pedro Méndez Suárez, Premio Nacional del Humor 2018.

El jueves 11, el Centro Experimental de Artes Visuales en 23 y C del Vedado, José Antonio Díaz Peláez presentará a las 11:00 a.m. la exposición "Humor con luz propia" de Palante y colaboradores.

Ese mismo día, el Museo del Humor en San Antonio de los Baños abrirá las muestras "La Colonización Cultural en las Bienales del Humor" y "Fidel en nuestros Salones", a las 2:00 p.m. además de recibir una donación de publicaciones históricas del semanario Palante.

Dichas muestras rendirán homenaje al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También en el Parque del Humor en San Antonio de los Baños a las 3:00 p.m. se ofrecerán presentaciones de poetas, repentistas y caricaturistas, mientras que la Galería Arte y Espacio, Revolución y Cultura, exhibirá a las 2:00 p.m. la obra "El ojo con sentido" de Michel Moro.

Para el viernes 12, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) mostrará a las 11:00 a.m.en sus verjas exteriores la selección "La Caricatura de Guardia".

En la Sala Villena se inaugurará a las 2:00 p.m. la exposición "Tres países, tres visiones", con obras de Liza Donelly (Estados Unidos), Víctor Vélez (México) y Luc Descheemaeker (Bélgica).

Este último, quien recibirá el trofeo como ganador de la primera edición de la Bienal Internacional de Humor Político.

El sábado 13, el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), acogerá a las 11:00 a.m. un taller de caricatura para niños y jóvenes y el lanzamiento del concurso "Chispa Joven".

En el Salón de Mayo a las 2:00 p.m. se celebrará la jornada teórica "Arte Joven y Humor Político", con intervenciones de destacados académicos sobre la descolonización cultural.

La Pérgola, a las 4:00 p.m., será escenario de una presentación artística con talento propio de la AHS.

Y el domingo 14, el Boulevard de La Habana será sede de la clausura de la Bienal, con audiovisuales, actividades infantiles y juveniles, música y la presentación del libro "Con guarapo en vena" de Juan Miguel Cruz.

En el Parque Mariana Grajales de 23 y C del Vedado, se realizará a las 11:00 a.m. la Fiesta del Humor y la Cultura, con caricaturas, pintada en asfalto y la presentación de la revista "Tonito", proyecto de Etecsa.