ICAIC anuncia presencia de películas cubanas en certámenes foráneos

La Habana, 18 feb (ACN) En habitual conferencia de prensa de martes, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) dio a conocer que el filme Neurótica Anónima, del actor y director Jorge Perugorria, fue seleccionado para participar en el 28 Festival de Cine de Málaga; y también que otras películas cubanas estarán presentes en escenarios del Reino Unido y México.

Desde la sala Héctor García Mesa del ICAIC, se supo que la obra de Perugorría clasificó entre las 263 propuestas presentadas al comité organizador del citado evento cinematográfico, a lo que el actor, director y Premio Nacional de Cine 2024 respondió diciendo que constituía un motivo de felicidad estar representando al cine cubano en un festival que ha obtenido gran importancia en España y toda iberoamérica.

Por su parte, la guionista, protagonista y Premio Nacional de Cine 2025, Mirtha Ibarra, expresó que la selección del largometraje para participar en dicho certamen a celebrarse del seis al 15 de marzo, fue una sorpresa; pues la película tiene un lenguaje tan cubano que temió ser incomprendida por el público europeo.

Santiago García, productor ejecutivo de la propuesta y representante de Itaca Films —productora mexicana que ha colaborado con proyectos cinematográficos cubanos de estos últimos tiempos—, reflexionó mediante una videollamada sobre el mensaje de este filme y la razón por la cual debería presentarse en varios lugares del mundo; ya que es una cinta universal, además de considerar relevante que las voces de Perugorría e Ibarra sean escuchadas en todo el orbe por el talento que ambos tienen.

Otro tema que se abordó en la conferencia de prensa fue la presentación de 13 películas de la mayor de las Antillas en la tercera edición del Festival Screen Cuba 2026, que tendrá lugar en dos ciudades del Reino Unido, del 18 al 25 de marzo; con focos centrales como la resistencia, basada en el actual asedio estadounidense, y el amor por Cuba, por su cultura y por el legado del ICAIC.

A la sazón, Rob Miller, director de la Campaña de Solidaridad con Cuba desde Reino Unido y coordinador del evento, explicó a través de un video que en las ediciones anteriores se logró recaudar alrededor de 10 mil dólares, destinados a la restauración de seis películas del creador y animador cubano Juan Padrón.

De igual manera, según explicó el presidente del ICAIC, Alexis Triana, se proyectarán audiovisuales del cine cubano en México, a la vez que informó sobre la firma de un convenio que beneficiará a ambas naciones en cuanto a variedad de proyectos relacionados con esta industria; entre ellos, la posibilidad de reactivar el cine Actualidades en el centro histórico, con nuevas ideas y procesos.

En la sala se proporcionó, además, información sobre el surgimiento de espacios abiertos para disfrutar del cine mediante pantallas móviles que cuentan con una autonomía energética de seis horas.

Triana, comentó finalmente, que en este momento se trasladan cinco pantallas de este tipo provenientes de Villa Clara, y obtenidas a través de un convenio con trabajadores por cuenta propia, con el objetivo primordial de crear una red de proyecciones en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución.