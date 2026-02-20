Gestión cultural y capacitación, premisas de proyecto trinitario (+ Fotos)

Trinidad, Sancti Spíritus, 20 feb (ACN) Espacio Manaca, proyecto destinado a la restauración y conservación de lo que fuera la antigua enfermería de esclavos de Manaca Iznaga, reconocido asentamiento de esta localidad, sostiene como principios básicos la gestión cultural y el perfil formativo, a partir de las necesidades de la comunidad.

Lisa Robaina Acosta, especialista de Cooperación Internacional de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, puntualizó a la ACN que la formación de recursos humanos en las actividades económicas, productivas, de servicios, del arte y las tradiciones distintivas de la zona son prioridad para la naciente iniciativa.

Pretendemos que este sea un sitio de educación, capacitación y conocimiento para dotar al Valle de los Ingenios de los hombres y mujeres con sabiduría y habilidades para protagonizar la vida, en todos los frentes, agregó.

Detalló Robaina Acosta que Espacio Manaca es fruto de la colaboración entre la Organización No Gubernamental (ONG) Arquitectura sin Fronteras, de la demarcación de Andalucía, en España, y la Oficina del Conservador de la urbe trinitaria, con una marcada pretensión comunitaria y de gestión sociocultural sin precedentes.

Estamos hablando de uno de los proyectos de restauración y conservación más grandes e importantes del paisaje declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y que tiene como novedad ser el primero del sitio con soberanía energética, una de las pautas defendidas desde la propia concepción del proyecto, acotó.

Efrén Ortiz Amaró, jefe de obra, agregó que sobre el techo del parqueo se instaló una batería de paneles solares que ya genera electricidad y asegura energía para toda la etapa constructiva y, posteriormente, para los servicios del lugar; mientras, señaló que los habitantes de la comunidad ya pueden llegar hasta aquí y recargar motos eléctricas, celulares, lámparas y otros equipos.

Puntualizó que como parte de las labores ejecutadas se rescató el pozo de la otrora enfermería, hoy con 21 metros de profundidad, y se estudia la calidad del agua para su consumo; recuperamos ladrillos, tejas y otros materiales de la construcción primaria para reusarlos en la obra y pretendemos entregar un edificio fiel al original en toda su arquitectura.

Ortiz Amaró refirió que los trabajos los asume la micro, pequeña y mediana empresa Todo Madera, de Trinidad, y en ellos están vinculados también jóvenes de la comunidad de Manaca Iznaga.