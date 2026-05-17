Gala contra la Homofobia y la Transfobia iluminó El Mejunje

Santa Clara, 17 may (ACN) El centro cultural El Mejunje vibró este sábado con la gala contra la Homofobia y la Transfobia, realizada en el marco de la 18 Jornada Nacional, donde el espectáculo Amor sin Fronteras desplegó un derroche de colores, talento y cubanía bajo la producción artística de Dunia Santana, Pedro Bernal, y la dirección de Yuri Pérez.

Aplaudió con fuerza el público las interpretaciones de reconocidas figuras del transformismo como Maridalia (Manuel Proenza) y Miracless de Alba (Willian Pérez Torrez), acompañados por la compañía de bailes Codes, quienes llenaron el escenario de energía y autenticidad.

El talento santaclareño brilló con virtuosismo en la puesta en escena, aportando autenticidad y fuerza artística que dieron mayor realce al espectáculo.

Ramón Silverio, anfitrión de El Mejunje, declaró a la ACN la trascendencia de estas jornadas son espacios que defienden la diversidad y la inclusión, que recuerdan que el arte también es resistencia y celebración de la vida.

Añadió que este domingo será intenso, con un espectáculo infantil titulado Pero si sale la Luna a las 10:00 a.m., la inauguración de una exposición en saludo al Día del Campesino a las 4:00 p.m., y la tradicional marcha de la diversidad en Villa Clara.

La productora Dunia Santana explicó que la puesta en escena busca transmitir un mensaje de respeto y libertad, porque el amor no conoce fronteras ni etiquetas.

Santana dijo que el público debía sentir que la diversidad es un valor y que las diferencias enriquecen la sociedad, mientras el arte se convierte en puente para derribar prejuicios.

Aseguró que la gala no solo constituye entretenimiento, sino también compromiso social, pues El Mejunje se transforma en un espacio donde se abrazan todas las identidades y nadie queda excluido.

Comentó que la respuesta del público fue conmovedora, porque los aplausos, las sonrisas y las lágrimas confirmaron que el mensaje llegó.

Explicó que el arte tiene la fuerza de transformar y sanar, y que ese fue el propósito esencial de la jornada.

Desde el público, Chester Chaviano compartió que todas las personas merecen vivir con dignidad y en condiciones de libertad e igualdad, los derechos humanos son universales: pertenecen a todos, dondequiera que vivan y sin importar a quién amen.

El Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, celebrado cada 17 de mayo, promueve acciones para erradicar la discriminación, la violencia y el odio hacia las personas LGBTI.

Los avances legislativos de la isla en materia de derechos se consolidaron con la aprobación del nuevo Código de las Familias, instrumento jurídico que reconoce la diversidad de estructuras familiares, protege a las personas en situación de vulnerabilidad y garantiza la igualdad plena en el ejercicio de los derechos.

Este cuerpo legal abrió espacios para el reconocimiento de las uniones afectivas, la protección de los niños, niñas y adolescentes, y el respeto a la dignidad de todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual.