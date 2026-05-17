En Camagüey, voluntad y optimismo para superar producción de alimentos

Camagüey, 17 may (ACN) Agrupados en 247 cooperativas, los más de 30 mil afiliados a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la provincia de Camagüey, celebran el Día del Campesino con la voluntad y el optimismo de lograr resultados superiores en la producción de alimentos.

Regla Grisel Frómeta Rivera, presidenta de la ANAP en el territorio, afirmó que en la actualidad, reconocen los resultados del municipio de Vertientes, y el esfuerzo de quienes desde el surco, continúan defendiendo la producción de alimentos y la ganadería, a partir de la búsqueda de alternativas que permitan enfrentar el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobiero de Estados Unidos a Cuba.

Diversos retos, apuntó, tienen los campesinos camagüeyanos, y entre ellos, mencionó la necesidad de continuar promoviendo el rescate de tradiciones, combatir el delito, fortalecer las juntas directivas, avanzar en la introducción de la ciencia y la técnica en los campos, cumplir la contratación y diversificar las ofertas con precios más asequibles.

A la celebración, arribamos, dijo, en vínculo permanente con escuelas, hospitales, hogares de ancianos, casas de abuelos, círculos infantiles y familias en situación social crítica que conocen del apoyo de cooperativistas y campesinos a través de diferentes donaciones de alimentos.

En esta ocasión, el municipio de Vertientes, sede provincial de los festejos por el aniversario 65 de constituida esa organización y los 67 años de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, recibió el reconocimiento por resultar destacado en la emulación, junto a los territorios de Minas y Camagüey, este último merecedor de la condición de Vanguardia Nacional.

De igual manera, asociados de las cooperativas de créditos y servicios Juan Manuel Márquez, 4 de Abril, Noel Fernández y Batalla de las Guásimas, de Vertientes, alcanzaron la condición de Vanguardia Nacional y Provincial.