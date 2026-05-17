Sistemas solares y reciclaje destacaron en noticias desde Holguín

Holguín, 17 may (ACN) La instalación de sistemas fotovoltaicos en centros de la Educación Especial y la labor de reciclaje desde la forma de gestión no estatal Nuevo Mundo destacaron en el acontecer noticioso de la semana recién concluida en la nororiental provincia.

Como parte de las acciones orientadas a enfrentar la contingencia energética, las escuelas Haydée Santamaría, dedicada a niños con Trastorno del Espectro Autista, y La Edad de Oro, del municipio Holguín, recibieron estaciones fotovoltaicas que garantizan la continuidad docente y la atención integral a los alumnos.

Mairé Guerrero Ricardo, directora de la institución Haydée Santamaría Cuadrado, informó a la ACN que el sistema, compuesto por un panel solar y un equipo inversor-batería con capacidad de cinco kilovatios, evita interrupciones en rutinas vitales de los 24 estudiantes matriculados y permite terapias alternativas como la musicoterapia, esencial para regular el ritmo de trabajo y fortalecer la preparación metodológica.

En el ámbito del reciclado, la mipyme Nuevo Mundo, enclavada en la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), mantiene un contrato con la Cervecería Parranda dirigido a la recogida de botellas plásticas en varias provincias orientales.

Miguel Alejandro Torres Pavón, socio único de la entidad, explicó que esta labor contribuye a alcanzar un 70 por ciento de reciclaje en la producción empresarial, con una recolección mensual de entre 900 mil y un millón de envases que se prensan y trasladan a la industria, lo cual dinamiza casas de compra y puntos de acopio que generan ingresos y protegen el entorno.

En otro orden noticioso resaltó un estudio del Departamento de Gestión Costera del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (Cisat) de Holguín sobre el aumento del nivel del mar, orientado a una reevaluación del modelo actual y a sugerir dos ejes de acción urgentes enfocados en la diversificación económica y la sostenibilidad territorial.

Ridel Rodríguez Paneque, Doctor en Ciencias e investigador titular del Cisat, refirió que el 58 por ciento de los balnearios del territorio, de un total de 38 playas, podrían desaparecer o sufrir afectaciones críticas al cierre del presente siglo debido a este fenómeno.

Asimismo, la Empresa de Materiales de la Construcción (Médano) de Holguín destacó por su liderazgo ecológico, cumpliendo objetivos comerciales con diversificación de ofertas y satisfacción del cliente, sustentado en estudios de impacto ambiental, estrategias de prevención, eficiencia energética y manejo de residuos.

La entidad cuenta con una estrategia aprobada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente que incluye un plan de acción para mitigar la contaminación en la Bahía de Nipe, además de prácticas de economía circular como la entrega de aceites usados y la recuperación de chatarra, papel y componentes electrónicos.

En la semana que concluyó resaltó también el desarrollo de la cuarta Jornada del Cariño mediante paneles, presentaciones de libros, conferencias y una cartelera cinematográfica destinada a acercar a niños y jóvenes al pensamiento martiano, defendiendo su vigencia en la actualidad.