Felicitó Díaz-Canel al músico Amaury Pérez en su cumpleaños

La Habana, 26 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy al cantautor Amaury Pérez Vidal, en su cumpleaños 72.

La banda sonora de mi generación tiene mucho de un talentoso creador, entrañable amigo y grande de Cuba: Amaury Pérez Vidal, músico, poeta, narrador, productor, director, presentador, artista en el sentido ancho y profundo de la palabra, declaró el mandatario en su cuenta de X.

Nacido en La Habana, inició su carrera artística en 1972, con un concierto que ofreció en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en un encuentro con poetas estrenó obras con textos de los cubanos Nicolás Guillén, Otto Fernández, Fayad Jamís, Pedro de Oráa y Luis Marré, así como de distintos países de América Latina, entre los que se encontraban Julio Cortázar, Mario Benedetti y Eduardo Galeano.

Miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova, sus canciones tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica.

Es reconocido como uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y es además intérprete, productor discográfico, escritor, guionista, así como director y conductor de radio, espectáculos y televisión.

A Pérez Vidal le fue conferido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad del Instituto Americano Cultural de México en 2023.

Su producción musical más reciente es Amaury Sinfónico, disco de 2024, que tuvo a la directora coral, arreglista y productora musical Beatriz Corona, en la dirección musical del fonograma.