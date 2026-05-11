Falleció el destacado músico cubano Orlando Vistel Columbié

La Habana, 10 may (ACN) El Instituto Cubano de la Música (ICM) manifestó hoy su profundo pesar por el fallecimiento del distinguido pianista, compositor y gestor cultural Orlando Vistel Columbié, a causa de una penosa enfermedad.

Según un comunicado dado a conocer este domingo, Vistel Columbié nació el 24 de abril de 1954, en Santiago de Cuba, en el seno de una familia de una larga tradición musical, e inició sus estudios de música en el Conservatorio Esteban Salas de su ciudad natal, en la especialidad de piano, con la profesora Melba Pascual.

A los 15 años comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Música, para luego culminar su formación en el Instituto Superior de Arte, donde alcanzó la Licenciatura en Composición, bajo la tutoría de Carlos Fariñas.

También recibió clases de prestigiosos músicos como Roberto Valera, José Loyola, Frank Emilio Flyn y Armando Romeu, entre otros, añadió el ICM en su publicación.

Integró a lo largo de varios años como docente los claustros de la Escuela de Instructores de Artes del Caney de las Mercedes, del Conservatorio de la ciudad de Manzanillo —del que fue su director—, así como de la Escuela Nacional de Música y del Instituto Superior de Arte.

Su versatilidad artística fue el fruto de la combinación de todo el talento heredado y la sólida formación académica, integrando la Orquesta Típica Alborada, el Grupo Estudio 2, el Grupo Cinquillo Cubano, el Conjunto Saratoga y finalmente, en el año 1994, fundó su agrupación Calor Cubano, interpretando obras de su propia autoría y versiones del repertorio tradicional.

Vistel Columbié fue poseedor de un vasto catálogo autoral: boleros, sones, canciones, merengues, entre otras, han sido interpretadas por diferentes solistas y agrupaciones del ámbito nacional e internacional.

Dejó una huella imborrable en el panorama cultural de la nación, no solo como un músico de virtuosismo indiscutible, sino como un incansable artífice de las políticas culturales musicales en Cuba.

Nacido con una vocación temprana por la música, su carrera artística se entrelazó con una profunda labor institucional, siendo fundador del ICM, institución que llegó a presidir, donde su visión impulsó el desarrollo y la proyección internacional de lo mejor de la música cubana de su tiempo.

Simultáneamente, mantuvo un vínculo indisoluble con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; allí militó activamente en la Sección de Música, colaborando en la defensa de la creación artística y el patrimonio sonoro del país.

Por su quehacer sostenido y su contribución al desarrollo de la cultura artística y literaria, fue merecedor de la Orden Juan Marinello en el 2021, uno de los más altos honores otorgados a intelectuales cubanos, recibida en reconocimiento a su impronta y permanencia fecunda en la cultura .

En nombre del Ministerio de Cultura y su sistema institucional llegue a familiares y amigos las más sentidas condolencias, finaliza la nota emitida tras el doloroso acontecimiento.