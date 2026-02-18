Fallece en La Habana el dramaturgo Gerardo Fulleda León

La Habana, 18 feb (ACN) La escena cubana acaba de perder a uno de sus artistas más emblemáticos: Gerardo Fulleda León, fallecido en la tarde de este miércoles en la capital, según publica el portal Cubaescena del Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

Poeta, profesor, dramaturgo, investigador y director teatral, Fulleda León nació en Santiago de Cuba, en 1942; graduándose de Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana, e integrante de la primera graduación del Seminario de Dramaturgia del Consejo Nacional de Cultura (1961-1964), donde fue alumno de Luisa Josefina Hernández y Osvaldo Dragún.

El notable dramaturgo fue, además, fundador y subdirector de las ediciones El Puente; y en su extensa producción dramática destacan obras como Los profanadores (1979), Plácido —Premio Teatro Estudio en 1981, y llevada al cine por Sergio Giral—, Ruandi (1986) —Premio UNEAC—, La querida de Enramada (1989), Chago de Guisa (1990) —Premio Casa de las Américas— y Betún (1997).

Como director teatral se destacó por las puestas en escena de Llévame a la pelota (1972), de Ignacio Gutiérrez; Réquiem por Yarini (1999), de Carlos Felipe; y Falsa alarma (2001), de Virgilio Piñera, entre otras.

Destaca la publicación, igualmente, que en 1984 el maestro Fulleda León editó el volumen Algunos dramas de la colonia, y colaboró con la docencia en la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes (ISA).

Por varios años fue el director general de la Compañía Teatral Rita Montaner, agrupación con la que desarrolló una importante labor, no solo artística sino también de gestión del teatro, convirtiendo a la sala El Sótano en un espacio habitual para el público, con una programación permanente y siempre tratando de encontrar nuevas audiencias.

Fulleda León fue reconocido en 2014 con el Premio Nacional de Teatro y fue condecorado con varias distinciones como la Medalla Raúl Gómez García —más de 25 años de labor destacada en las Artes Escénicas Cubanas—, la Distinción por la Cultura Nacional, y la Medalla Alejo Carpentier, entre otras.

Su muerte constituye un duro golpe para la cultura cubana; y su nombre y obra engrandecen para siempre la historia del teatro nacional, destaca Cubaescena en sus condolencias, informando a quienes deseen ir a despedir al indiscutible maestro de la escena, que las honras fúnebres se realizarán mañana entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en la Funeraria de Calzada y K.

Otras instituciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se hicieron eco de la lamentable noticia, la cual llega a pocos días del cumpleaños número 84 de uno de los más grandes nombres de las artes escénicas de todos los tiempos.