 Evocan en Holguín pensamiento martiano sobre las madres

Holguín, 9 may (ACN) Un acercamiento al pensamiento martiano con respecto a la maternidad centró el espacio habitual Café Literario de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) de Holguín, jornada que rindió homenaje por el Día de las Madres.

Bajo la conducción del escritor Manuel García Verdecia, el espacio se ratifica como una apuesta por la literatura y el pensamiento cívico, ocasión que rindió tributo este viernes a las progenitoras mediante la presentación de Eliel Gómez Martínez, presidente provincial de la filial holguinera de la Uneac.

Durante la intervención, Gómez Martínez hizo referencia a los juicios martianos acerca de las figuras maternas, a partir de la profunda relación afectiva del Apóstol con su madre, Leonor Pérez, y del lugar excepcional que ocupó en su existencia y obra.

El investigador del legado de José Martí relató la trayectoria de Leonor como sostén, raíz familiar, símbolo de ternura y protección hacia su hijo, y respaldo confidente que Martí veía en ella, tal como evidencia la correspondencia entre ambos.

En la cita, Gómez recordó la visión martiana de la madre como figura íntima y familiar, también como representación de la patria, identidad y entrega a la causa de la libertad, reflejada en varias obras.

El Café Literario de la Uneac propicia la presentación de libros, lecturas, debates y muestras culturales, cuyo eje central constituye el pensamiento de José Martí en un intento por mantener la cubanía y el desarrollo intelectual.