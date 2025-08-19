Entregan condecoraciones a representantes de la cultura

La Habana, 19 ago (ACN) Un selecto grupo de personalidades de la cultura recibieron hoy, en acto celebrado en el Memorial José Martí, de esta capital, la medalla Alejo Carpentier y la Condición por la Cultura Nacional.

En la ceremonia, encabezada por Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, fueron entregadas la medalla Alejo Carpentier a Román Justo Pelladito Hernández, director del Grupo Folclórico Afroamérica, y a la musicóloga, profesora y gestora cultural Alicia de las Mercedes Valdés Cantero.

De igual manera se le otorgó la Condición por la Cultura Nacional a una decena de artistas, entre ellos, de manera póstuma, a la familia de Regla María Oviedo Taylor.

Sobre los homenajeados, Omar Valiño Cedré, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, resaltó sus trayectorias individuales y el hecho de concederles el alto honor en el monumento que guarda la memoria del Héroe Nacional.

Valiño Cedré ponderó también la vocación de servir de cada uno de los condecorados.

En lo profesional y lo personal corresponde agradecerles por sus vidas y la dedicación y esfuerzo por la cultura, agregó.

A nombre de los agasajados, Alicia de las Mercedes Valdés Cantero señaló que ambos títulos constituyen un aliciente para seguir viviendo por y para la defensa de la cultura cubana.

Este alto en el camino sirve para imprimirle mayor intensidad a la marcha ahora y hasta el último día en la voluntad de crear para servir de inspiración y guía a generaciones futuras, agregó.