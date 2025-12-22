Entregan a Juan Piñera el máximo lauro de la enseñanza artística (+Fotos)

La Habana, 22 dic (ACN) El destacado promotor musical, escritor, guionista, investigador y pianista Juan Manuel Piñera Infante recibió hoy el Premio Nacional de Enseñanza Artística 2025 que entrega el Centro Nacional de Escuelas de Arte y la Universidad de las Artes (ISA), como reconocimiento a la dedicación y el esmero de profesores y personalidades de la cultura cubana en la formación de las nuevas generaciones de artistas y profesionales de las artes.

El homenaje, con motivo del Día del Educador, tuvo lugar en el Aula Magna del ISA, presidido por varias autoridades del sistema de la cultura; a saber, el ministro Alpidio Alonso Grau; la viceministra Lizette Martínez Luzardo; la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet de la Cruz; Luis Enrique "Kike" Quiñones, rector del ISA; Katia Rodríguez Ramos, titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; el presidente de la Asociación Hermanos Saíz, Yasel Toledo Garnache; así como decanos, vicerrectores del ISA y otros representantes institucionales.

José Loyola Fernández, reconocido compositor, pedagogo y flautista cubano, quien fuera merededor del mismo galardón en 2023, fue el encargado de las palabras de honor hacia Piñera; oportunidad que, dijo, le ha permitido resaltar los méritos de su compañero, exaltando su ética profesional incomparable, y una impecable labor al frente del departamento de Composición musical.

Loyola calificó también al agasajado como forjador de la enseñanza de la composición, y recordó la transición de estudiante a profesor, donde manifestaría un don para transmitir la metodología que elevaría a sus discípulos a la cumbre del éxito.

Por su parte, Piñera agradeció la decisión del jurado que tuvo que deliberar entre 24 nominados de todo el país; además de exaltar durante sus palabras a figuras emblemáticas de la pedagogía y el pensamiento cubano, tales como Félix Varela, Rafael María de Mendive, José Antonio Saco y José Martí, quienes, admitió, inspiraron sus caminos en el magisterio.

Nacido en La Habana en 1949, Piñera Infante ha sido merecedor, además, de premios nacionales e internacionales otorgados en Francia, Brasil, Estados Unidos y la antigua Checoslovaquia; entre los que destacan el Premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz, la Condición Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y TV, y el Premio Nacional de Radio 2018.

Se ha destacado, asimismo, por ser miembro del Consejo Internacional de la Música Electroacústica, del Consejo Iberoamericano de la Música y miembro de Número del Colegio Latinoamericano de Compositores de Música de Arte.

Durante la ceremonia también fue entregada la medalla Raúl Gómez García a varios docentes del sistema de enseñanza artística nacional; entre ellos, a Inés Arozarena Jhonson, del claustro de profesores del ISA; y otros destacados educadores recibieron la Distinción por la Cultura Nacional, consagrada a pedagogos de más de tres décadas en los diferentes niveles del sector.