 En Familia, cada sábado, junto a compañía de danza Lizt Alfonso

La Habana, 13 may (ACN) Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) dará inicio a su temporada de espectáculos En Familia, el próximo sábado 16 de mayo, en Malecón Art 255; cita que cede el protagonismo a los más pequeños, aunque integrará a diversos artistas de experiencia e invitados sorpresa, a fin de empatizar con público de todas las generaciones.

Según informaron sus organizadores a la Agencia Cubana de Noticias, infantes y jóvenes de los Talleres Vocacionales y la Escuela de LADC colmarán de talento y alegría los sábados 16, 23 y 30 de mayo, y el 6 de junio, el emblemático edificio ubicado en la avenida Malecón entre Blanco y Galiano.

Cada encuentro sabatino, dividido en tres tandas: 10:00 a.m., 1:00 p.m. y 4:00 p.m., incluirá espacios para aprender y dialogar con creadores, música en vivo, danza vibrante y mucha diversión, entre otras sorpresas.

Invitados como los intérpretes Tony Lugones y Geidy Chapman; los actores Alejandro Phillips y Ariana Álvarez; así como las agrupaciones A compás flamenco y OlivianDance, entre otros, aportarán una experiencia única para compartir y celebrar en familia; todos conducidos por la anfitriona, la actriz Amarilis Sánchez.

Las entradas se pueden reservar y pagar online, cuyas coordenadas se encuentran en las redes sociales de LADC; también se pueden adquirir en la sede de la compañía, sita en Compostela número 659, entre Luz y Acosta, en días y horarios laborables; así como en Malecón Art 255, antes de comenzar cada función, según la disponibilidad de aforo no reservado.