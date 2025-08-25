Elenco con sello cubano abrirá Festival Varadero Josone 2025

Varadero, 25 ago (ACN) El Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son abrirá su quinta edición en la noche de hoy con un elenco protagonizado por artistas cubanos, responsables de iniciar un intenso programa que se extenderá hasta el día 31 venidero con voces nacionales y foráneas.

Según la información compartida en la página oficial del evento en Facebook, en el hermoso parque Josone a las 10:00 de la noche comenzará su presentación Moncada, grupo de reconocido prestigio que ha marcado generaciones con su buena música.

Seguirán en la noche El Hijo de Teresa y La Llegada; el popular David Torrens, el maestro Cándido Fabré y su banda, y para complacer a la franja del público dispuesta a disfrutar hasta el amanecer estará en la madrugada, para cerrar la jornada, el cantante Velito El Bufón.

Osbel Marrero Acosta, director de Cultura en la provincia de Matanzas, manifestó compromiso con la realización del festival y resaltó que se trata de lograr una semana de cierre del verano por todo lo alto en el territorio, con agrupaciones de primer nivel.

En la página Cultura Matancera, en la red social Facebook, se informa sobre variantes para la transportación desde diversos municipios; en el caso de la ciudad de Matanzas saldrán ómnibus para Josone a las 7:00 pm desde los parques René Fraga, de La Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.

También en la página del evento en Facebook pueden los usuarios conocer dónde adquirir, en La Habana y Matanzas, los tickets de entrada; y constituye igualmente una vía para ello la aplicación “La Papeleta”, con descarga disponible en https://lapapeleta.cu/download/

Auspiciado por los ministerios de Cultura y Turismo, y la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas; al Festival Varadero Josone 2025 lo organizan el Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y el proyecto Música Punto Cero.