El Tesoro de Papel acerca los libros a los más pequeños en Santiago

Santiago de Cuba, 5 sep (ACN) El juego, la poesía, los cuentos y los libros confluyeron en el Tesoro de Papel, espacio dedicado al público infantil durante la Feria del Libro en esta ciudad, donde niñas y niños encontraron en la lectura una vía para aprender, imaginar y compartir.

En la Biblioteca Provincial Elvira Cape, los más pequeños asumieron protagonismo con la interpretación de poemas y cuentos, mientras disfrutaron de payasos, juegos, adivinanzas, presentaciones de publicaciones y otras propuestas destinadas a despertar desde edades tempranas el interés por la literatura.

Me gustaron mucho los cuentos y los juegos. Vine a buscar un libro y también quería ver a los payasos. Ahora quiero llevarme uno para leerlo en mi casa, expresó Thiago González, de siete años.

Para María del Carmen Pérez, de ocho años, lo más divertido fue participar en las actividades. Me gustan los libros porque tienen historias que uno puede imaginar. Hoy aprendí cosas nuevas y quiero volver otro día, manifestó.

El acompañamiento familiar también tuvo un papel importante en una iniciativa que procura acercar a los menores a la lectura y favorecer la formación de este hábito desde la infancia.

Julio González, acompañante de uno de los participantes, afirmó que propuestas de este tipo permiten descubrir la literatura de una manera amena y participativa.

Cuando encuentran un espacio donde pueden jugar, escuchar cuentos y al mismo tiempo acercarse a los libros, es más fácil que desarrollen el interés por leer. Para las familias también es importante compartir estos momentos, señaló.

La Feria del Libro en Santiago de Cuba, como es habitual cada año, reservó un espacio para quienes descubren apenas las primeras páginas, con la certeza de que cada cuento escuchado, poema compartido y libro abierto puede convertirse en una puerta hacia nuevos conocimientos e imaginarios.