El 24 de febrero fue, y es, una fecha trascendental para Cuba

Sancti Spíritus, 23 feb (ACN) Por la sinceridad con la que José Martí tributó a la preparación de la Guerra Necesaria (1895-1898), por la fortaleza de sus convicciones y principios y por el hecho de convencer a tantos, el 24 de febrero fue -y es ahora- una de las fechas trascendentales para Cuba, subrayó hoy, en esta ciudad, el escritor e investigador Juan Eduardo Bernal (Juanelo).

En declaraciones a la ACN a propósito de la conmemoración del aniversario 131 del inicio de la contienda, el reconocido estudioso de la obra martiana insistió en que esa jornada es una muestra de la continuidad de un pensamiento, de una acción y de una voluntad; y es una de las expresiones más elevadas que tiene la alegría de ser cubano, resaltó.

Recordó que también representa uno de los momentos de la historia patria para NO olvidar y, en ese sentido, significó que el Héroe Nacional es la base esencial del recuerdo como patriota.

A José Martí (1853-1895), y a tantos otros, le debemos el 24 de febrero, pero sin él NO hubiese sido posible la construcción de una etapa de guerra vital para la nación, de ahí que la fecha prosiga viéndose como una noción trascendental para la memoria, puntualizó.

Como parte de las actividades previstas en esta región central en el contexto de la efeméride, este lunes la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena acogió un panel en el que se abordó el carácter profundamente antimperialista del más universal de todos los cubanos, sus continuas gestiones para unir a quienes deseaban una Cuba libre y el propio significado de la fecha.

Mientras, Abran Sánchez, primer secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sancti Spíritus, explicó a la prensa que con la participación de las brigadas Centenario y de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, durante el fin de semana las nuevas generaciones protagonizaron jornadas de trabajo voluntario en apoyo a la producción de alimentos para el consumo social.

Adelantó que este martes, las comunidades y principales plazas y parques de la demarcación servirán de escenarios para la presentación de proyectos artísticos, de los instructores de arte y de miembros de la Asociación Hermanos Saíz.