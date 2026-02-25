Diálogo sobre economía y feminismo a través de un audiovisual 

La Habana, 25 feb (ACN) "Pintemos de violeta la economía cubana... Para que ninguna quede atrás" es la propuesta documental del Proyecto Palomas sobre el que se habló durante la conferencia de prensa semanal del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), a la par que se ofrecieron valoraciones sobre el material.

Lizette Vila, directora del proyecto, comentó que el filme muestra cómo 46 mujeres cubanas con diferentes historias de vida y condiciones sociales, proponen transformaciones —desde sus derechos económicos— en algunos detalles importantes en pos de mejorar la autonomía de las féminas dentro de Cuba.

Por su parte, Sergio Cabrera, realizador del largometraje documental y coordinador general de Palomas, dijo que este material hace un parteaguas en las obras anteriores del proyecto, donde se invitaba a los decisores de políticas públicas a palpar el dolor de las mujeres a través de las historias de vida que relataban los documentales.

Esta obra no narra historias de vida, agregó, sino que refleja una voz coral en la que se reúnen testimonios de mujeres tan diversas —algunas con proyectos de vida sólidos y otras que sobreviven día a día— con el objetivo de ser un punto de partida para un movimiento social en el que ninguna quede atrás en autonomía económica.

Creado bajo el coauspicio de Care Internacional, la Embajada de Canadá en Cuba y del ICAIC, el documental, al igual que todos lo materiales de Palomas por el activismo sobre la equidad de género e inclusión a través del audiovisual, es un ofrecimiento para el Programa Nacional para Adelanto de la Mujer, que está vigente desde 2021, añadió Vila.

También, comentó que presentar "Pintemos de violeta la economía cubana... Para que ninguna quede atrás" en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue una experiencia que sirvió para relacionarse más a fondo con las mujeres presentes, y evidenciar esa cercanía entre la delegación cultural que llegó a esas tierras y el público que lo acogió; factor que la cineasta consideró de gran importancia en estos momentos.

Aunque aún no hay una fecha fijada para su estreno en la mayor de las Antillas, los realizadores se mostraron motivados a que suceda lo antes posible, luego de coordinar la presentación con el director de Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Alexis Triana Hernández, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de movilidad en la capital.