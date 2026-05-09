Día del Son Cubano celebra en Santiago raíces y patrimonio musical

Santiago de Cuba, 8 may (ACN) Con conciertos, talleres teóricos y homenajes a figuras esenciales de la música popular, Santiago de Cuba celebró hoy el Día del Son Cubano, género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y expresión identitaria profundamente ligada a la cultura nacional.

Rodulfo Vaillant, compositor, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el son cubano ha demostrado su universalidad y capacidad de permanencia en diferentes regiones del mundo, donde es interpretado, estudiado y defendido por músicos de diversas generaciones.

El son forma parte fundamental de la vida del cubano, está en nuestra manera de sentir, de bailar y de comunicarnos, por eso sentimos orgullo y seguimos defendiéndolo como siempre, con nuestra música, nuestro estilo y ese sello único que distingue a su práctica, expresó.

Beatriz Cuesta Lay, directora de la emisora Radio Siboney, señaló el papel de esa planta radial en el rescate y promoción de esa manifestación artística para el disfrute del público bailador santiaguero, cubano e internacional.

Dijo que el género resalta la condición de Santiago de Cuba como ciudad creativa en la música y reverencia el importante patrimonio sonero presente en las raíces culturales de la urbe.

Durante la jornada se rindió sentido tributo a trovadores, cuyos restos descansan en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia y en el cenizario Los Sauces, como homenaje a su contribución al desarrollo y posicionamiento del son en Cuba y el mundo.

Además, se realizó un taller dedicado a la celebración en la secundaria básica Rodolfo Rodríguez y sesionó, como parte del Festival MatamoroSon, la quinta edición del Coloquio Son Cubano y el panel teórico Danilo Orozco In Memoriam.

Las actividades incluyeron también un concierto en la sala principal del Complejo Cultural Heredia, con la participación de Cándido Fabré, Septeto Santiaguero, el Coro Música Áurea, la solista Yaneidis Infante, la rueda de casino Sabor Añejo y el coro Oyu Oro.

El Día del Son Cubano se celebra cada 8 de mayo en homenaje a Miguel Matamoros y Miguelito Cuní, figuras imprescindibles en la historia de ese género musical nacido en el oriente de la isla y convertido en símbolo de la identidad cultural cubana.