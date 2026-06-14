Despedirán II Bienal del Humor Político con extensión a la comunidad

La Habana, 14 jun (ACN) Con un gran despliegue comunitario del talento y obra de los artistas participantes en la cita llegará hoy a su punto final la II edición de la Bienal Internacional del Humor Político, la cual tuvo por sede a esta capital y San Antonio de los Baños en la semana que concluye.

En el parque Mariana Grajales, enclavado en la calle 23, entre C y D en el Vedado habanero, tendrá lugar la denominada "Fiesta del Humor y la Cultura", con variadas propuestas recreativas.

La celebración contemplada en el programa incluye actividades infantiles y juveniles con la participación del talento aficionado del territorio, así como un festival de caricaturas con el concurso de los humoristas gráficos de Palante y otros invitados.

Entre otras acciones también destacan las pintadas en asfalto y la presentación de la revista “Tonito” con ilustraciones de Alexis Gutiérrez Gelabert.

De igual manera estará ocurriendo en el Boulevard de San Rafael, en el límite entre los municipios de Habana Vieja y Centro Habana, la Fiesta Infantil del Caricatura, la cual contará con variadas iniciativas artísticas, pasacalles, comparsas y proyecciones audiovisuales.

Con una presencia importante de cultores del arte foráneo, la II Bienal Internacional del Humor Político continúa posicionando a la capital cubana como uno de los principales circuitos culturales para repensar el oficio.

La celebración del encuentro en un momento de particular escalada en la agresión económica y simbólica contra la mayor de las Antillas por el Gobierno de Estados Unidos reafirma, a consideración de sus artífices, el rol determinante de la preservación de los valores identitarios en defensa de la soberanía y el proyecto nacional.