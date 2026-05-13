Dedicado a la educación patriótica coloquio internacional martiano

La Habana, 13 may (ACN) El Coloquio Internacional "José Martí, Patria, Unidad y Humanidad" en el Centro de Estudios Martianos de La Habana, sesionará hoy con un panel dedicado a la presencia de la educación patriótica y humanista en el pensamiento de Martí.

Los especialistas invitados defenderán en sus intervenciones la urgencia de mantener viva una enseñanza que forme ciudadanos con sensibilidad, conocimiento y compromiso con su país, justo en tiempos donde no escasean los retos sociales y culturales.

Tras el debate inicial, las sesiones se diversificarán para abordar dos grandes temas: la resistencia de Cuba y América Latina frente a viejas y nuevas formas de dominio, y el modo en que el humanismo martiano puede ayudar a enfrentar la fragmentación que provocan los entornos digitales.

En paralelo, una sala virtual permitirá sumar miradas desde España, Marruecos y México, evidenciando que Martí sigue siendo un interlocutor válido mucho más allá de las fronteras cubanas.

La jornada matutina concluirá con la presentación de varios libros de publicación reciente dedicados al Apóstol.