Cuba y China por consolidar lazos en industrias culturales 

La Habana, 19 dic (ACN) El Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult) y una delegación de la ciudad china de Shenzhen, firmaron hoy un convenio de cooperación que llevará a nuevos niveles el intercambio cultural e impulsará la participación de la Isla en próximos eventos en ese territorio del gigante asiático.

El documento, rubricado en el Hotel Nacional de Cuba por Fernando León Jacomino, viceministro del Mincult; y Ding Zhongyuan, vicetitular de la Administración de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes de la localidad del país asiático, marca entre sus pautas la circulación comercial de productos cubanos en espacios del mercado de ese territorio, a partir de la participación cubana en la XXII Feria Internacional de Industrias Culturales de China (Shenzhen) o Feria ICIF, a celebrarse en 2026.

A propósito, durante un encuentro sostenido previamente con la comitiva visitante, el titular del Mincult, Alpidio Alonso Grau, instó a seguir fortalecimiento los lazos artísticos en las diferentes manifestaciones, teniendo en cuenta las potencialidades y tradiciones de cada país.

Destacó, igualmente, que la cultura es un elemento que históricamente ha impulsado las relaciones de amistad entre las dos naciones, vínculo que se manifiesta en todos los escenarios y en la lucha contra el bloqueo estadounidense impuesto a Cuba.

Zhang Ling, directora de la Asociación de Intercambio Internacional de Cultura de Shenzhen, al frente de la delegación China, expresó el interés de que la mayor de las Antillas esté presente en las diversas actividades que se realizan durante el año, por todo lo que tiene que aportar en materia artística; ademas de ponderar que el intercambio desde esta área permitirá que los ciudadanos de ambos tierras ganen en conocimiento y disfruten del buen arte.

Por su parte, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, puntualizó que este encuentro constituye una oportunidad para continuar los nexos entre los dos estados en favor del desarrollo de ambos pueblos; y complementa el trabajo que realiza la misión diplomática que lidera en función de conseguir este objetivo.

Durante el espacio, asimismo, se presentó la estrategia para la nueva edición de la Feria ICIF, donde Fang Shiyu, presidente de la junta directiva de la Sociedad Anónima de este evento, explicó que la cita promueve de forma continua —desde 2004— el valor de un gran ecosistema, integrado por políticas, proyectos y productos culturales, así como la inversión y el financiamiento.

Subrayó que la próxima edición a desarrollarse entre el 21 y el 25 de mayo próximo, —y en la que se espera presencia cubana— abordará, entre otros temas, el papel de la inteligencia artificial en la industria; y contará con ocho pabellones con 30 áreas especializadas y más de cuatrocientas actividades complementarias.

Todo ello posibilitará que los expositores de diferentes partes del mundo accedan a oportunidades de negocio y expandirse hacia otros mercados, añadió la alta dirigente en presencia de otros funcionarios y representantes del Mincult, como la jefa del Grupo de Eventos y la Comisión Cultura-Turismo, Lis Cuesta; el director en funciones de la Dirección de Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, René de la Portilla; la directora del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés; además de la comitiva china que participa de este programa oficial.