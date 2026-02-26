Confieren Distinción Familia Patria a prominente saga artística 

La Habana, 26 feb (ACN) La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) confirió hoy la Distinción Familia Patria a la estirpe surgida de la unión de los apellidos López-Gavilán, Junco y García; marco propicio para celebrar, también, el aniversario 195 de la Revista Bimestre Cubana.

En enero de 2025 se entregó por primera vez este lauro, llegado entonces a manos de la familia Rodríguez-González, integrada por Silvio Rodríguez, Niurka González y su hija Malva, dijo Zoila Benítez de Mendoza, presidenta de la SEAP, tras la bienvenida ofrecida por el secretario, profesor Luis Enrique Ramos.

Benítez de Mendoza significó que la Distinción se entrega en este, el año del siglo de Fidel Castro (1926-2016), a una familia que ha realizado importantes aportes al patrimonio de la nación cubana, y llamó al trovador y poeta merecedor de la primera entrega —presente para la ocasión—, a realizar las palabras de elogio.

Rodríguez rememoró que ha sido un privilegio ser amigo y testigo de los logros de esa familia durante tantos años, comenzando por Guido, a quien conoció en casa de Frank Fernández hace más de medio siglo; y repasando ancestros y continuadores como Evelio López-Gavilán, el profesor y guitarrista fundador del Trío Taicuba y cultivador de la música latinoamericana, devenido camarógrafo deportivo en la televisión nacional.

No faltó la entrañable y hermosa locutora Nela del Rosario (1922-2006), madre de Guido, quien, además de sus tantos méritos artísticos, comunicó frente a las cámaras la noticia del triunfo revolucionario la mañana del primero de enero de 1959.

Un recorrido cercano y casi anecdótico del cantautor, incluyó al profesor y clarinetista Juan Jorge Junco (1913-2001), padre de la maestra y pianista Teresita Junco (1946-2009), a su vez madre de los hermanos Ilmar y Aldo, verdaderos virtuosos del violín y el piano, respectivamente.

Legado perenne que ha seguido prolongando el abolengo familiar, al decir del fundador del Movimiento de la Nueva Trova: Daiana García, directora coral reconvertida en directora de la Orquesta de Cámara de La Habana, esposa de Aldo y madre de las gemelas Adriana y Andrea López-Gavilán García Siverio; sin olvidar otras ramas del mismo árbol como Alejandro "Coqui" Calzadilla García y Rodrigo García Ameneiro.

Por su parte, el más veterano de los protagonistas presentes, Premio Nacional de Música (2015) y Maestro de Juventudes (2019) Guido López-Gavilán, expresó su más profundo agradecimiento a la SEAP por el agasajo, significando que lo que han hecho es vivir y trabajar por sacar lo mejor de cada uno, al tiempo que consideró un gran honor haber sido seleccionados Familia Patria.

Asimismo, las hermanas López-Gavilán García desgranaron melodías tradicionales (guitarra, flauta y voz), y ejecutaron el tema central de la clásica telenovela "Sol de Batey" (flauta y piano), una de las más populares contribuciones autorales de su abuelo Guido.

Durante la propia jornada —que constituyó una sesión extendida de la Junta General de la SEAP efectuada el pasado 9 de enero—, se presentó el número 62-63 de la Revista Bimestre Cubana, publicación que ha atravesado todas las épocas, y en todas ha tenido una verticalidad con la situación económico-social del país, y a través de la cual se puede seguir el desarrollo científico-cultural de la sociedad desde la visión de los intelectuales que han escrito para ella.

Concurrieron a la ceremonia y presentación, entre otros, Perla Rosales Aguirreurreta, directora adjunta de la Oficina del Historiador de La Habana; una representación de la familia distinguida; la flautista Niurka González, así como académicos e intelectuales cercanos a la institución anfitriona.