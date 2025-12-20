Concierto de Universidad de las Artes despide año en Holguín

Holguín, 20 dic (ACN) La filial holguinera de la Universidad de las Artes despidió el año con un concierto que abarcó piezas del repertorio clásico universal, interpretadas por estudiantes galardonados en el primer Concurso María Dolores Rodríguez In Memoriam y en el Gran Premio Náyade Proenza.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de Holguín (OSH), los jóvenes intérpretes Milena Morales Elías, Mariana Rubet Céspedes, Leticia González Joa y Yosbel Martínez Tassé, junto a las sopranos y docentes Senia López Camejo y Dianelis Torres Díaz como invitadas especiales, evidenciaron sobre el escenario la solidez del trabajo docente de esta casa de altos estudios en favor del desarrollo del arte en Cuba.

El maestro Oreste Saavedra, director titular de la OSH, agradeció la existencia de espacios de este tipo, los cuales propician un entorno de crecimiento mutuo entre la orquesta y la academia, y aseguró que este constituirá el primero de numerosos conciertos conjuntos con la Universidad de las Artes.

Esta iniciativa aspira a consolidarse como una acción viable para la formación integral de los futuros artistas mediante su incorporación a escenarios profesionales con piezas de alto rigor artístico, precisó el director de la OSH.

El programa incluyó obras como “Che fiero momento”, de la ópera Orfeo y Eurídice; la canción latinoamericana “El clavel del aire blanco”; “Kuda, kuda, vi udalilis”, de la ópera Eugenio Oneguin; y “Salida de Cecilia”, de la zarzuela Cecilia Valdés, entre otras piezas.

La primera edición del Concurso María Dolores Rodríguez In Memoriam y Gran Premio Náyade Proenza se celebró en 2024 y representó un reconocimiento al desempeño de estudiantes y docentes en su labor formadora para futuros profesionales del canto lírico en el país.