Celebrarán tercera edición de Décima Cuerda en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, 27 feb (ACN) La membresía de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Ciego de Ávila desarrollarán desde el 28 de febrero y hasta el primero de marzo la tercera edición del proyecto Décima Cuerda, evento que este año exhibirá exclusivamente talento local de la décima y el verso improvisado.

Yeinier Delgado Abreu, codirector del proyecto junto a Rainer Nodal, declaró a la prensa local que la compleja situación en la generación de electricidad del país y las limitaciones con el combustible impidieron la participación de artistas de otros territorios, por lo cual decidieron apostar por los artistas y exponentes de la provincia.

Precisó que la inauguración tendrá lugar este viernes 28, a las 10:00 am, en el Café Barquito, aledaño a la Casa del Joven Creador, con la participación del grupo infantojuvenil Son Armonía y estudiantes de los talleres de repentismo e interpretación musical de tonadas campesinas de la Casa de la Décima Raúl Rondón.

A las 3:00 de la tarde del propio viernes, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), seis poetas —Edel Pedroso, Rainer Nodal, Antonio Ramírez, Gualberto Domínguez, Juan Manuel López y, como invitada especial, Judy Barrera— protagonizarán una controversia acompañados por el quinteto Cuerdas y Voces del Llano, agregó.

Mientras que, el domingo primero de marzo, a las 10:00 am, regresarán al Café Barquito con la agrupación Décima Cuerda —integrada por miembros del proyecto— y la participación de asociados de la joven vanguardia artística y literaria avileña, en un espacio que combinará trova, romanticismo y décima improvisada, con la inclusión del Dúo Alma.

El cierre del evento está previsto a las 3:00 pm en la Casa de la Décima Raúl Rondón, con el conjunto Campo Lindo, el poeta Adrián Ávila y Yeinier Delgado Abreu.

El también director del proyecto explicó que desde su creación se busca involucrar a la juventud en este género de los campos cubanos con una mirada contemporánea, sin renunciar a la tradición, pero mostrando que es posible que la décima pueda habitar otras sonoridades más allá del punto guajiro.

Delgado Abreu diferenció el proyecto de las peñas campesinas existentes en la provincia, al señalar que Décima Cuerda busca vincularse con escritores y poetas que cultivan la tradición oral improvisada, en sentido amplio, sin sustituir sino más bien en sumar a espacios ya establecidos anteriormente.