Celebran desde comunidades holguineras Día del Instructor de Arte

Holguín, 16 feb (ACN) La Jornada por el Día del Instructor de Arte se desarrolla en Holguín hasta el próximo 18 de febrero, con celebraciones en comunidades y escuelas que resaltan la labor de esta vocación y su papel en la salvaguarda de la identidad nacional.

Las actividades están dedicadas al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz y al 85 aniversario de la agrupación Teatro Universitario.

Aliuska Laguarda Marrero, comunicadora de la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM) en la provincia, apuntó a la ACN que el programa busca promover la labor artística y pedagógica de los profesores en sus escenarios de actuación, llegando a comunidades de difícil acceso en Mayarí, Moa, Urbano Noris y otros municipios con manifestaciones que abarquen a todo el público.

La jornada también fortalece la presencia de instructores de arte en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, con el lanzamiento nacional de la octava edición del concurso Escaramujo, dirigido al talento aficionado en todas sus manifestaciones.

Como parte de la iniciativa se desarrolla el reto virtual Imagen del Arte en las plataformas de la institución en la provincia, donde los artistas pueden exponer sus piezas de forma digital, creando una vía de promoción y defensa de la expresión artística pese a las dificultades de traslado físico.

Dentro de las actividades figuran encuentros entre generaciones en la Casa de Cultura de Tacajó, en Báguano; la realización del espacio Derecho y arte en perspectiva como cita teórica del evento en la Dirección Provincial de la Brigada; y la activación nacional de la Guerrilla Cultural 50 Aniversario en cada municipio holguinero.

La BJM llegó además a comunidades como La Pasa, en Mayarí; Los Cautos, en Urbano Noris; y Rolo-Veguita, en Moa, con lecturas dramatizadas, actividades recreativas y presentaciones artísticas, así como acciones en telecentros y emisoras del territorio contempladas en la campaña de difusión para la formación de nuevos instructores.

El acto central será el 18 de febrero cerrando la jornada en la provincia y conmemorando el natalicio de la instructora de teatro Olga Alonso González, quien nació en esa fecha de 1945.