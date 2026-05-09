 Cándido Fabré es Hijo Ilustre de la Ciudad de Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba, 9 may (ACN) El reconocido músico y compositor Cándido Fabré recibió visiblemente emocionado la condición de Hijo Ilustre de la Ciudad de Santiago de Cuba en el Complejo Cultural Heredia, ubicado en esta urbe.

La distinción, otorgada por la Asamblea Municipal del Poder Popular, agasaja la labor destacada del sonero de las madrugadas, del rey de la improvisación, del hijo de Sixta en la promoción y desarrollo de la cultura nacional, enalteciendo de igual forma con su actuar los méritos que con orgullo ostenta la urbe indómita.

Fabré expresó que, pese a su elocuencia para crear versos, no tenía palabras, entonces no agradecería, sino que le dedicaría las flores y el reconocimiento de la cuidad a su madre este próximo domingo.

Afirmó en la gala por el día del son cubano en el marco del V Festival MatamoroSon que Santiago de Cuba sigue siendo bandera de la música nacional.

Locales y foráneos bailaron este viernes al ritmo de temas emblemáticos y nuevos del compositor de A la hora que me llamen voy; Córranse ahí, caballeros; y Deja que Roberto te toque, quien una vez más demostró su inigualable capacidad para alegrar la fiesta, las noches y amaneceres.

Cándido Fabré, conocido como el Rey del Repentismo de la música bailable, con su voz ronca y sonera, es una de las voces más singulares de Cuba, en la manera en que asume la canción y la creación de letras para hacer bailar al pueblo.