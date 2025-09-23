"Bingo", otro traje a la medida para Alain Pérez (+ Fotos)

La Habana, 23 sep (ACN) "Bingo", la más reciente producción discográfica de Alain Pérez, cantante, músico, compositor, productor y arreglista cubano, tendrá su presentación el próximo sábado 27 de septiembre a las 9:00 p.m., en el teatro Karl Marx.

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en el restaurante "La Urraca" del Vedado capitalino, Pérez informó que su séptima producción en solitario cuenta con 11 temas musicales, los cuales forman parte de un sueño o viaje por las diferentes etapas de la vida.

"Bingo", es un canto de alegría y un encuentro interno, que deja ver una música madura, pero capaz de transitar por las diferentes etapas de vida de su autor, quien lo concibe como un traje a la medida, al ser el que produce, escribe y canta a la vez, aseguró.

La música de Alain Pérez, acotó, es como un arcoíris de emociones, estilos, fusiones, propuestas, vivencias y aspiraciones de alguien, no solo cargado de energía y cubanía, sino dispuesto a compartir sus ritmos con todos.

Grabado en Cuba, España y Estados Unidos, este fonograma reafirma el momento por el que transita la carrera del artista actualmente, y exhibe, a su vez, el talento del reconocido cantante cubano Issac Delgado, los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, así como otros artistas invitados que figuran la propuesta musical que resultará en un DVD.

Verónica Santiago, directora de la Agencia Musicuba y Reinier Rodríguez, director general de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), expresaron que es un orgullo para la disquera respaldar y acompañar las iniciativas del querido artista, manteniendo en su catálogo a un hombre, cuya presencia en el escenario siempre marca la diferencia.

Disponible desde el mes de mayo en plataformas digitales, "Bingo", además de poder disfrutarse el sábado en el teatro de los grandes acontecimientos, se encuentra nominado en la categoría Tropical-Contemporáneo de los próximos premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Latin Grammy), los cuales se entregarán el 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.