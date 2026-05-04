Bienal de Venecia expondrá obras del artista cubano Roberto Diago

La Habana, 4 may (ACN) La instalación Hombres Libres es la propuesta de Roberto Diago para el Pabellón de la República de Cuba en la edición 61 de la Bienal de Venecia que se inaugurará el próximo nueve de mayo en el espacio de arte Il Giardino Bianco, de esa ciudad del noreste italiano.

Según las notas curatoriales a las que la Agencia Cubana de Noticias tuvo acceso, Hombres Libres consiste en un grupo de esculturas, cabezas, de diferentes dimensiones que avanzan hacia el espectador, recibiéndolo y confrontándolo; y cuenta con la curaduría de Nelson Ramírez de Arellano.

Abierta a público hasta el 22 de noviembre en la céntrica y famosa locación situada en via Garibaldi, la instalación muestra "cicatrices que se alzan en relieve sobre metales oxidados, madera, plásticos y materiales recuperados, un recuerdo táctil que se niega a ser aplastado por el olvido", agrega el texto que acompaña la exposición.

En esta poética —prosigue la fuente—, "la libertad no implica ocultar una historia de dolor bajo el maquillaje de la asimilación, sino exhibirla como una medalla, por que para Diago, una persona libre es aquella que tiene el valor de reconocer sus marcas, dignificar su precariedad y mantener la mirada fija ante una historia que intentó borrarla".

Juan Roberto Diago Durruthy, graduado de San Alejandro pintor, escultor e instalacionista, profesor consultor en la Universidad de las Artes (ISA) y miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), aborda con su obra el conflicto histórico de la diáspora africana, reflejando un espíritu de resistencia y la lucha diaria por la supervivencia, en una trayectoria de más de 30 años, que ha incluido prestigiosos circuitos artísticos de Europa, África, Estados Unidos y el Caribe.

Su carrera en solitario incluye exposiciones emblemáticas en la Galería Ethelbert Cooper de la Universidad de Harvard, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la Casa América de Madrid; con destacada presencia en las principales bienales como la 47 y 57 Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia, la Bienal de La Habana y la Bienal de Dakar (2022), además de formar parte de exposiciones históricas como Artes de Cuba, en el Centro John F. Kennedy de Washington.

Obras suyas forman parte de destacadas colecciones públicas y privadas de todo el mundo, entre ellas el Museo de Bellas Artes de Boston, las colecciones CIFO y Pizzuti en Estados Unidos, el Museo de Civilizaciones Negras en Senegal, el Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba y el Museo Reina Sofía en España.