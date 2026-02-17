Anuncia Comité Organizador cambio de sede del Festival de la Salsa

La Habana, 17 feb (ACN) La X edición del Festival de la Salsa mantendrá su programación habitual del 26 de febrero al 1 de marzo, pero se trasladará para la Estación Cultural de Línea y 18, en el capitalino Vedado.

El Comité Organizador del evento confirmó a la prensa que, debido a la situación actual con el abastecimiento de combustible en el país, el evento ya no se realizará en el Club 500 como estaba previsto.

Según se dio a conocer, los conciertos nocturnos se realizarán del 27 de febrero al 1ro de marzo en Línea y 18, con la misma programación artística, mientras el resto de las actividades se mantienen en su sede prevista.

El Comité Organizador agradeció la comprensión y la confianza del público, de los artistas y de los medios de comunicación, y exhortó a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales.

La cita, considerada una de los más importantes en el calendario cultural de la mayor de las Antillas, rendirá homenaje a sus 10 años de creada y al aniversario 70 de la orquesta Elito Revé y su Charangón, referente emblemático de la música cubana.