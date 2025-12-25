Acoge la Asociación Hermanos Saíz a nuevos creadores en Holguín

Holguín, 25 dic (ACN) La Asociación Hermanos Saíz (AHS) recibió en la Casa del Joven Creador a 16 nuevos miembros comprometidos con el fomento, la promoción y la defensa del arte joven en Holguín.

En el último encuentro del año la organización incorporó integrantes a las secciones de literatura, audiovisuales, crítica e investigación, artes visuales y música, además de despedir a los miembros que, por su edad, concluyen su recorrido en la Asociación.

La dirección de la AHS, presidida en la provincia por Armando Ruiz, dedicó de forma especial una despedida a la escritora y periodista Liset Prego, quien culmina su camino como miembro y jefa de la sección de literatura, a la que elogiaron por ser una eterna joven creadora y artista.

Yakelin Tapia, directora provincial de Cultura, exhortó durante la gala a los ingresantes a apostar por seguir creando y reencontrarse en un venidero 2026 con nuevos retos, bajo la premisa de que el arte siempre une.

Entre las iniciativas, la AHS promueve las Romerías de Mayo, cuya convocatoria y premios principales ya se encuentran abiertos, además de protagonizar espacios vitales de la ciudad como el Festival Nacional de Rock Metal HD, los premios Celestino de Cuento y Nuevas Voces en la Literatura, y el Festival Nacional de Teatro Joven.

La Asociación Hermanos Saíz, próxima a su aniversario 40, agrupa a más de tres mil 500 miembros en todo el país, entre ellos relevantes escritores, músicos y artistas que estimulan, mediante su obra, la identidad y los valores culturales de la nación.