 Zona de Defensa «Latinoamericano», donde lo primero es la Patria

La Habana, 12 jul - Más de 19 300 habitantes integran la Zona de Defensa «Latinoamericano», enclavada en el municipio Cerro. Es una barriada habanera, eminentemente urbana, que también enfrenta la dureza de un bloqueo que asfixia a las familias cubanas, y donde se actúa para transformar la comunidad en los ámbitos económico y social.

Hasta allí llegó este viernes el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para conocer la estrategia que se implementa en tiempos de paz, como concepción de la Guerra de Todo el Pueblo.

En el encuentro con la dirección del país -en el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa- Ramón Rivero Pérez, presidente de la Zona de Defensa, explicó las características de la demarcación y los planes especiales que se articulan para enfrentar una situación excepcional.

En su pormenorizada intervención -en las que varias veces respondió a preguntas del mandatario cubano- Rivero Pérez se refirió a las medidas adoptadas para la protección de los principales objetivos económicos del territorio; al funcionamiento de las Brigadas de Producción y Defensa; a la preservación del orden interior en las comunidades; a la compleja misión de mantener con vitalidad los principales servicios a la población, como el abasto de agua; así como al diseño de diversas fórmulas para producir alimentos en una zona urbana que cuenta con pequeños huertos populares, parcelas y organopónicos.

Con especial énfasis, el presidente de la Zona de Defensa «Latinoamericano» mencionó la atención a las familias que viven en situación de vulnerabilidad y a las 150 personas residentes en la llamada comunidad de tránsito; el tratamiento sistemático a los más de 100 beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia; los portadores energéticos situados en lugares vitales; y todo lo que se hace en materia de recogida de desechos sólidos, uno de los problemas más complejos que presenta este Consejo Popular.

Se conoció, además, que la Red Juvenil Comunitaria -iniciativa para ejecutar acciones de defensa, producción, comunicación, formación ideológica, cultura y solidaridad en los territorios- llegó también a esta Zona del capitalino Cerro.

Según se confirmó en el intercambio con el Jefe de Estado, para los próximos días está prevista la inauguración, entre otras obras sociales y económicas, de una Casa de Abuelos, con capacidad para casi 60 personas; así como la puesta en marcha de dos solineras, instalaciones que generan electricidad a partir de la energía solar para uso comunitario.

Y justamente a estos temas, estrechamente vinculados a la implementación de las más recientes transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, se refirió al cierre del intercambio el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.

Díaz-Canel resaltó que se ha establecido un mecanismo de trabajo muy rápido para elaborar las normas, analizarlas y aprobar las que corresponden en el Consejo de Estado.

En este asunto, comentó la importancia de la seguridad jurídica en todo el proceso de implementación de las transformaciones, así como el aseguramiento político, que incluye no solo la preparación de los cuadros a nivel de país, sino la explicación detallada a los trabajadores y a toda la población.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional insistió en que todos los Grupos de Trabajo, en cada Zona de Defensa, deben estar bien preparados para la implementación de las transformaciones económicas y sociales, por su implicación también en las medidas que se actualizan en los planes de disposición para la defensa.

El encuentro realizado en una de las Zonas de Defensa del municipio Cerro, también contó con la presencia de los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.

Participaron, además, el General de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; y el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Liván Izquierdo Alonso; así como otras autoridades de La Habana.

En el intercambio del Presidente Díaz-Canel con los integrantes de la Zona de Defensa «Latinoamericano», que tuvo como sede la instalación deportiva más «azul» de la capital y de Cuba, se ratificó una certeza que minutos después de concluida la reunión, reiteró a los periodistas Ramón Rivero Pérez, presidente de la Zona: «En estos tiempos difíciles, lo primero es defender nuestra Patria y preservar las vidas humanas, ante todo».