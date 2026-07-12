 Reafirma Díaz-Canel entrega de los eléctricos

La Habana, 12 jul (ACN) El presidente cubano Miguel Díaz Canel subrayó en redes sociales el tesón con que han trabajado los operarios del sector eléctrico en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Díaz-Canel se refirió el sábado a que las últimas horas, debido a la nueva desconexión total del SEN, ocurrida en la tarde del viernes, se redoblaron los esfuerzos, añadido a la tensión que este incidente añade al proceso de recuperación del país.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba reconoció al mismo tiempo la entrega de los trabajadores del sector eléctrico.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que la nueva caída del sistema, que se produce con muy pocos días de diferencia, "añade tensiones a la recuperación", en un contexto marcado por las dificultades objetivas que enfrenta la nación.

Sin embargo, destacó la voluntad inquebrantable de los integrantes del renglón.

"Los eléctricos no se rinden", aseguró el Díaz-Canel, reflejando el espíritu de lucha que caracteriza a quiénes trabajan por restablecer el servicio.