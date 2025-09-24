Yoerky Sánchez Cuéllar asume dirección de periódico Granma

La Habana, 24 sep (ACN) El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba promovió a Yoerky Sánchez Cuéllar como director del periódico Granma, órgano oficial de esa organización política, en sustitución de su anterior responsabilidad de director del periódico Juventud Rebelde, precisó el propio periódico de la juventud cubana.

Sánchez Cuéllar, de 41 años, es miembro del Comité Central, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular e integrante del Consejo de Estado. Graduado de Periodismo en 2007, trabajó en el periódico Vanguardia, de Villa Clara, y dirigió la revista Alma Mater de la Casa Editora Abril.

Desde 2014 laboró en Juventud Rebelde, donde ocupó funciones de jefe de departamento, subdirector editorial y, a partir de 2017, director. Su trayectoria lo vinculó estrechamente con la formación de jóvenes periodistas y la conducción de proyectos editoriales de alcance nacional.

Para ocupar la dirección de Juventud Rebelde, el Buró Político designó a Yuniel Labacena Romero, de 36 años, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y licenciado en Periodismo en 2014, quien se desempeñó como redactor-reportero, jefe de Información Nacional y subdirector editorial en ese medio.

Granma, fundado el 3 de octubre de 1965, constituye el principal órgano de comunicación política e ideológica del país, con ediciones impresa, digital e internacional en varios idiomas con la misión es difundir la política del Partido y reflejar la vida nacional en los ámbitos político, económico, social y cultural.

La designación de ambos directivos responde a la política de continuidad y renovación en la prensa cubana, con el propósito de fortalecer la labor informativa y el vínculo con la población a través de medios de alcance nacional.