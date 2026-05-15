Yelenis Pérez, mejor bachiller en Isla de la Juventud

Nueva Gerona, 15 may (ACN) Yelenis Pérez Álvarez, una de los 167 bachilleres egresados en Isla de la Juventud, destacó como la graduada integral de la promoción 2025–2026, durante el acto municipal de 12º grado celebrado en el cine teatro Caribe.

En nombre de sus compañeros, la joven agradeció este jueves a profesores, familias y escuela por el apoyo recibido y reafirmó el compromiso de aportar a la sociedad con dignidad, responsabilidad y valentía.

La ceremonia reunió a los egresados de este curso de los Institutos Preuniversitarios Urbano (IPU) Celia Sánchez Manduley y al Vocacional de Ciencias Exactas América Labadí Arce, en un contexto marcado por el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz (1926-2016) y el aniversario 71 de la excarcelación de los moncadistas de Presidio Modelo.

Presidieron el acto las principales autoridades del territorio, encabezadas por Rafael Ernesto Licea Mojena, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, junto a representantes de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Gobierno local y la Dirección General de Educación.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a estudiantes con resultados docentes sobresalientes, medallistas en concursos y dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, además de la distinción de Título de Oro a un grupo de bachilleres ejemplares.

Zunilda Velázquez Alemán, directora del IPU Celia Sánchez Manduley, quien resumió el acto exhortó a los graduados a enfrentar con responsabilidad los exámenes de ingreso y a convertirse en “luchadores incansables contra todo lo mal hecho”.

Con un ciento por ciento de promoción y retención escolar, Isla de la Juventud reafirmó la calidad del proceso docente educativo y el papel de la educación como motor de transformación social.