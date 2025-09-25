Visitó Primer Ministro centro psicopedagógico de Granma 

Orlando Fombellida Claro | Foto: Tomada del perfil en X de la Dirección General de Salud Granma

Bayamo, 25 Sep (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, elogió hoy el funcionamiento del centro psicopedagógico Celia Sánchez Manduley, institución que recorrió como parte del programa de la quinta visita gubernamental a la provincia de Granma.

Enclavada en el barrio rural de El Patio, en el municipio de Bayamo, la instalación asistencial acoge a 19 personas con severas discapacidades físicas e intelectuales, a quienes les brinda servicios especializados de rehabilitación.

Como parte de la visita Gubernamental en nuestra #ProvinciaGranma. El Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, visitó hoy el Centro Psicopedagógico Celia Sánchez Manduley, en el municipio de Bayamo.#DPSGranma#CubaPorLaVida pic.twitter.com/1Q6fcqXukS — Dirección General de Salud Granma (@GranmaDps) September 25, 2025

Marrero Cruz se interesó por el estado constructivo del inmueble y la alimentación de internos y trabajadores, mientras en otro momento del intercambio pintó el rostro del Héroe Nacional José Martí, la enseña patria y la Palma Real en una libreta de la paciente Kenia Alena Guerrero.

Quienes laboran aquí lo hacen con amor, solidaridad y entrega total. Los felicito, afirmó.

Otro punto del recorrido, en la ciudad de Bayamo, fue el acueducto que abastece a 85 mil consumidores, actualmente afectados por insuficiente disponibilidad de bombas y salideros en conductoras.

Al respecto, el Primer Ministro indicó a la dirección de la unidad empresarial de base de Acueducto y Alcantarillado, mantener oportunamente informada a la población sobre los problemas existentes con el importante servicio de abasto de agua.

Acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma, el premier cubano visitó, además, la obra en ejecución de la nueva planta de oxígeno medicinal para la zona oriental de Cuba, y la casa de abuelos Carlos Juan Finlay, en el municipio de Cauto Cristo, donde sostuvo un encuentro con dirigentes locales.