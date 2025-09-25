Valdés Mesa destaca labor del sistema de tribunales en Cuba

La Habana, 25 sep (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicepresidente de la República, reconoció hoy que pese a la compleja situación que atraviesa el país, el sistema de tribunales ha logrado sobreponerse a las dificultades y alcanzar resultados.

Durante la Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales Provinciales en la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP), en esta capital, Valdés Mesa destacó la extraordinaria labor de los jueces en medio del aumento de las indisciplinas y la actividad delictiva.

A su vez, instó a no perder de vista que la batalla principal es cuidar lo que tenemos y por tanto, se deben buscar alternativas para lograr completar las plantillas de los colectivos de trabajo y no afectar la actividad.

Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP de la República de Cuba, manifestó que si no existe una adecuada planificación del trabajo no se puede realizar con éxito el ejercicio.

Se refirió a la necesidad de ofrecerle un tratamiento especial a los jóvenes, que constituyen más de la tercera parte del personal de los tribunales.

Puntualizó, además, en otras acciones tales como la contratación de sancionados sujetos al control de los jueces de ejecución, así como de estudiantes universitarios y de técnicos medios en derecho.

Acompañó el encuentro César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Sistema del Poder Popular, del Estado y del Sector Jurídico del Comité Central del PCC.

La jornada sirvió para debatir acerca de la gestión de los recursos humanos en el Sistema de Tribunales y aspectos sobre la labor de dirección, la marcha de la actividad judicial al cierre de agosto del año en curso, la implementación de la Política de Transformación Digital y la Comunicación Institucional en el Sistema de Tribunales.