Visitó Presidente Díaz-Canel la Universidad de La Habana

La Habana, 6 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy la Universidad de La Habana, donde dialogó con directivos y profesores vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Díaz-Canel explicó que la visita formaba parte de los recorridos realizados por instituciones del país, en especial aquellas con experiencias en la transformación digital y el uso de tecnologías avanzadas, informó la Presidencia desde su perfil en Facebook.

Según el reporte, el mandatario estuvo acompañado por Miriam Nicado García, rectora de la institución; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, y Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, junto a directivos y parte del claustro universitario.

Durante el encuentro se presentaron proyectos académicos relacionados con la IA, elaborados por las facultades de Física, Matemáticas y Computación, y Comunicación Social, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior y el de Comunicaciones.

Los participantes insistieron en que la IA está transformando diversas esferas de la sociedad, lo que refuerza la necesidad de que Cuba avance en este campo desde la perspectiva de la soberanía nacional.

Se destacó la importancia de contar con datos nacionales, el impacto de la IA en la educación desde niveles primarios hasta universitarios, y la necesidad de fortalecer la relación entre la academia y las empresas.

Los proyectos abarcan sectores como la salud, la energía, la industria y el transporte, con el propósito de agilizar y optimizar procesos en beneficio del desarrollo económico y social.

Aún lejos de lo que necesita y puede hacer el país, las universidades cubanas están demostrando sus potencialidades, refirió la Presidencia.