Visita embajador ruso Ronera Central villaclareña (+Fotos)

Santo Domingo, Villa Clara, 14 oct (ACN) Como parte del recorrido que realiza hoy por la central geografía, Viktor V. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, visitó la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ronera Central, entidad insigne en la producción de rones con prestigio nacional e internacional.

Luis Alberto Navarro Socarrás, director de producción de la institución, enclavada en el municipio villaclareño de Santo Domingo, explicó a la prensa que la fábrica cuenta con una destilería con una capacidad instalada de 29 mil 900 litros diarios, que ha llegado a procesar ocho millones de litros de ron en un año.

Asimismo, agregó que dentro de la línea de embotellado poseen capacidad para procesar tres mil 500 cajas en un turno de ocho horas de trabajo, y pretenden desarrollar otras variantes para el embotellado de rones más exclusivos.

Actualmente, la industria cuenta con cinco naves donde se añejan 50 mil barriles de diferentes variedades de ron, así como con varios almacenes de materia prima y un laboratorio de ensayos.

El diplomático ruso se interesó especialmente por la implementación de energías renovables, por lo que pudo conocer que la Ronera Central tiene instaladas, desde 2016, cuatro naves con mil 772 paneles fotovoltáicos con capacidad de generación de 552 kilowatts, de los que el 40 por ciento abastece la actividad industrial y el resto se entrega a la red eléctrica nacional.

Por su parte, Javier Gómez Regalado, secretario del Partido Comunista de Cuba en Santo Domingo, dio a conocer que en este municipio existen hoy dos parques solares fotovoltáicos que tienen disponiblidad para generar 4,4 megawatts en el caso de La Criolla y 21,8 el de Bermejal.

Fundada en 1972 la Ronera Central se distingue hoy por la producción de marcas de ron con gran prestigio a nivel nacional e internacional como Cubay, Eminente e Isla Grande, además de contar con una plantilla de 172 trabajadores de alto nivel profesional.