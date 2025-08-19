Vínculos en fábrica de helados en Holguín benefician producción

Holguín, 19 ago (ACN) El proyecto de desarrollo local (PDL) Avi-Helados y Conservas, de la provincia de Holguín, produce más de seis toneladas desde su inauguración y eleva la cantidad de elaboraciones en la actual temporada estival mediante el establecimiento de encadenamientos con otras entidades.

Ubicada en el municipio de Rafael Freyre, la fábrica dispone de una capacidad diaria de 600 litros, que se traducen en media tonelada mensual destinada a satisfacer las demandas comunitarias durante el verano, basándose en la autogestión de recursos, declaró a la ACN Yusneiky Paz Peña, director de la Empresa Productora y Distribuidora de Alimentos en el territorio.

En las elaboraciones destinadas al comercio a la población e instituciones de la Salud Pública y la Educación, se utiliza materia prima adquirida a través de vínculos con mipymes, entre las que sobresale El Cachito, de Cacocum, proveedora de las bases empleadas en el helado.

El trabajo con campesinos locales, como la Cooperativa de Producción Agropecuaria Victoria de Girón, favorece la obtención de frutas frescas para diversificar los sabores según la temporada de cultivos, destacando el mango y la guayaba, precisó.

Durante el proceso de industrialización, usan la energía fotovoltaica a través de calentadores de agua solares y próximamente incorporarán paneles como forma de reducir los costos energéticos y contribuir al ahorro, explicó.

La creación de lazos con el turismo, sector económico fundamental en la región, constituye una prioridad del PDL al favorecer la generación de ingresos adicionales que permitan modernizar y ampliar los niveles de productivos.

Paz Peña agregó que en una segunda etapa el proyecto sumará la función de preparación de conservas, para la cual cuentan con el equipamiento necesario y ya iniciaron las obras civiles, lo que permitirá utilizar las mermeladas y reducir los gastos, ampliar la variedad de sabores y ofrecerlos a precios más asequibles.

Inaugurado a inicios de 2025, Avi-Helados y Conservas es fruto del trabajo de la Empresa Numa, con el respaldo de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial y el gobierno municipal.