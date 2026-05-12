Vanguardia Nacional y bandera de Proeza Laboral para empresa farmacéutica

Bayamo, 12 may (ACN) Las banderas de Colectivo Vanguardia Nacional y Proeza Laboral, en 2025, fueron entregadas a la Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales (Medilip), con sede en esta oriental ciudad.

Ambos reconocimientos de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) los recibe la entidad por segunda ocasión consecutiva, esta vez atendiendo a sus resultados productivos y acciones solidarias, precisa una publicación en el perfil en Facebook de Medilip.

Perteneciente al Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma y tiene como misión principal producir y comercializar medicamentos líquidos, genéricos y naturales, con alta calidad y eficacia.

No obstante las limitaciones de materias primas importadas que afrontó en el año anterior, gracias a un proceso de incursión en el procesamiento de plantas medicinales iniciado en 2019, materializó sus programas productivos fundamentales.

Tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la mayor de las Antillas, el 29 de octubre de 2025, Medilip colaboró con la entrega de medicamentos a los territorios más afectados en la provincia: Río Cauto, Jiguaní y Cauto Cristo.

Dio atención directa, en Bayamo, a protegidos en centros de evacuación y acondicionó locales con techado, iluminación, mantenimiento a equipos de primera necesidad y suministro permanente de agua potable.

Los estandartes fueron entregados este lunes en el acto de inicio en la provincia de Granma de la Semana Nacional de Protección contra Incendios y de disminución de riesgos y desastres, del cual fue sede la industria citada.

Estuvieron presentes, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, Karel Leyva Trinchet, secretario general de la CTC en Granma, y representantes del Ministerio del Interior.