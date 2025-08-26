Universidades inician matrículas para curso 2025-2026

La Habana, 26 ago (ACN) Las universidades cubanas comenzaron esta semana las matrículas para el curso 2025-2026 de los estudiantes de nuevo ingreso del curso regular diurno, proceso que antecede al inicio del periodo lectivo el 1 de septiembre, precisó el diario Granma.

Aunque cada centro de educación superior define su cronograma, todos coincidieron en efectuar el trámite esta semana, mientras que las inscripciones para el curso por encuentros y a distancia se abrirán el 1 de septiembre, con comienzo de la docencia el día seis.

Para formalizar la matrícula, los aspirantes deben presentar carné de identidad vigente, tres fotos de tamaño uno por uno, original y copia del título o certificado de notas del nivel medio superior y, en el caso de varones del curso diurno, la boleta de cumplimiento del Servicio Militar o del Trabajo Socialmente Útil.

La Universidad de Ciencias Informáticas organizó el traslado de estudiantes en ómnibus desde diferentes provincias, en dos grupos: los procedentes de Guantánamo hasta Las Tunas viajarán el 3 de septiembre, y los de Camagüey hasta Pinar del Río, el seis.

Los estudiantes de la Isla de la Juventud recibirán posteriormente las indicaciones para su regreso, en tanto los de La Habana deberán trasladarse por sus propios medios y podrán ingresar a partir del sábado 6 de septiembre.

En la Universidad de Ciencias Informáticas, la matrícula del curso diurno se efectuará del 8 al 12 de septiembre, y la del curso por encuentros del 2 al 5 del mismo mes.

La educación superior en Cuba constituye un sistema público y gratuito, regido por el Ministerio de Educación Superior, con presencia en todas las provincias y una amplia oferta de carreras universitarias, programas de ciclo corto y posgrados orientados a la investigación y al desarrollo nacional.

Mantiene políticas de ingreso planificado y pertinencia territorial, y fomenta la formación integral del estudiantado, a la par que enfrenta retos como las limitaciones materiales, la modernización de infraestructuras y el aprovechamiento de recursos y tecnologías locales.

Las universidades desempeñan un papel activo en proyectos comunitarios, en la cooperación con empresas y gobiernos locales, y en la vinculación con sectores productivos, a la vez que sostienen vínculos internacionales a través de redes académicas, científicas y programas de intercambio.