UNE: se afectarán unos mil 680 MW en horario pico

La Habana, 7 ene (ACN) La Unión Eléctrica (UNE) informa hoy que en el horario pico se afectarán unos mil 680 megawatts (MW), por déficit de generación.

De acuerdo con la actualización diaria de la entidad, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 5 de la central termoeléctrica (CTE) Mariel, 5 de la CTE Nuevitas, 2 de la CTE Felton y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Asimismo, están indisponibles la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, y la 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, por mantenimiento.

Precisa la UNE que existen además limitaciones en la generación térmica, con 560 MW fuera de servicio; más mil 027 MW afectados por falta de combustible.

Atendiendo a esta situación, para el horario pico se prevé una disponibilidad de mil 550 MW y una demanda máxima de tres mil 200 MW (para un déficit de 1650 MW), por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de mil 680 MW en este horario.

La nota señala que este martes (6 de enero) se afectó el servicio durante las 24 horas, con un máximo de afectación por déficit de capacidad de generación de mío 710 MW a las 18:20 horas.